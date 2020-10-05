Рубль начал неделю с падения ко всем трем основным валютам. Какие курсы валют в обменниках

Источник материала: Tut.by

В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар начал с роста. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы доллара и евро установили обменники в начале рабочей недели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,09% — до 2,6172 рубля, евро укрепился на 0,03% — до 3,069 рубля, а российский рубль подорожал на 0,26% — до 3,3565 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.35. Эта динамика сохраняется.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,692 рубля (Белагропромбанк в Могилеве), а ниже всего — 2,619 рубля (Альфа-Банк, Франсабанк, Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во Франсабанке, Белорусском народном банке, Абсолютбанке — 2,615 рубля.

Курс продажи банком евро выше всего в БПС-Сбербанке и Беларусбанке — 3,11 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Франсабанке, Абсолютбанке (3,07 рубля).

Сдавать евро выгоднее всего во Франсабанке и Абсолютбанке — 3,065 рубля.