Настя Задорожная вышла замуж

Источник материала: Tut.by

Настя Задорожная, ставшая известной широкой публике в середине 2000-х годов после съемок в популярном сериале «Клуб», вышла замуж. Звезда опубликовала в инстаграме фото с избранником Владимиром. Судя по всему, пара решила не устраивать пышное торжество: вместо белого платья Задорожная надела строгий белый костюм и футболку, пишет spletnik.





— Хороша парочка: баран да ярочка, — подписала публикацию в Instagram артистка.

В честь важного события она набила татуировку своей подписи, которую оставила в свидетельстве о браке, на безымянном пальце, а ее супруг — на запястье.

35-летний муж Задорожной ведет непубличный образ жизни, известно лишь, что он предприниматель. На предстоящую свадьбу Настя намекнула в конце прошлого года: тогда она продемонстрировала фанатам помолвочное кольцо.

Ранее Задорожная состояла в отношениях с фигуристом Сергеем Славновым. Пара познакомилась на проекте «Звездный лед» в 2008 году. Их роман продлился семь лет. Также Настя встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.