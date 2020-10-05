«Хватит кормить кабинетных тунеядцев». Заводы в Беларуси снова бастуют: рабочие МТЗ и МЗКТ выдвинули свои требования

Источник материала: KYKY

Сегодня с утра в сети появилось два мощных видеообращения от крупных беларуских заводов – их записали сотрудники МЗКТ и МТЗ.

Чего требуют работники МЗКТ

Сотрудники этого завода требуют мира, законности и справедливости. Они сообщили об этом «властям», стоя на фоне БЧБ с пропуском на предприятие.

«Мы – работники МЗКТ, как и многие другие, обеспокоены ситуацией в стране. Почти два месяца народ Беларуси борется за правду. «Волат» – это защита, надежность и мощь. Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Не боялись выходить на улицы, не боялись правоохранительных органов, знали, что их голос услышат. Знали, что к ним на работу или домой не придут по надуманным поводам. Не посадят в тюрьму, не будут угрожать им и их близким.

Что профсоюзы будут действительно отстаивать наши интересы, права и голоса. Чтобы понесли наказания те, кто убивал, издевался над мирными гражданами, и отдавал преступные приказы.

Хотим, чтобы прогулка по городу с друзьями-единомышленниками не считалась нарушением законодательства. Мы хотим, чтобы Конституция была выше других выгодных для власти законов. Мы хотим, чтобы наши граждане не подвергались преследованию, давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной. Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать, задерживать людей, которые хотят честных выборов».

Чего требуют работники МТЗ

На этом заводе обеспокоены ролью государственных профсоюзов в жизни рабочих.

«Люди давно перестали задумываться, для чего нужен профсоюз и какую помощь он должен оказывать сотрудникам. Каждый месяц члены профсоюза отдают 1% от своего заработка. Так в год государственные профсоюзы собирают около 150 миллионов долларов.

И за наши деньги эти профсоюзы оказывают на нас давление. Хватит кормить этих кабинетных тунеядцев. Мы, работники МТЗ, призываем писать заявления и выходить из государственных профсоюзов», – говорится в видеообращении.