ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карабах пригрозил ударами по военным объектам Азербайджана

05.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики после очередного обстрела Степанакерта и Шуши пригрозили ударами по военным объектам Азербайджана, сообщил в своем Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.

© REUTERS / NKR InfoCenter/PAN Photo
Алиев и Пашинян обменялись заявлениями по ситуации в Карабахе

Сообщается, что в понедельник азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в южном направлении фронта. Нанесены несколько ракетных ударов по Степанакерту, столице непризнанной НКР, и Шуши. В регионе идут ожесточенные бои. МИД непризнанной республики уточнил, что примерно в 6:30 (5:30 по минскому времени) утра ВС Азербайджана выпустили четыре тяжелых снаряда по городу. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян добавил, что вооруженные силы противника обстреливают столицу Нагорного Карабаха реактивными системами залпового огня "Смерч", "Полонез", а также Kasirga турецкого производства.

В минувшее воскресенье Степанакерт был подвернут ракетному обстрелу трижды. По некоторым данным, с 27 сентября по 4 октября включительно погибли 18 мирных жителей в городах Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, селах Алашан и Мец Шен. Ранения получили около 80 гражданских.

В свою очередь азербайджанская сторона также заявила о ракетных обстрелах со стороны противника. В Минобороны страны утром 5 октября зафиксировали пуск ракет по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

"Действия Армении целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры", - заявили в военном ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшее воскресенье 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Армении и НКР введено военное положение, объявлена мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник Минобороны Армении сообщило об очередном ракетном обстреле Степанакерта и Шуши. В свою очередь оборонное ведомство Азербайджана заявило, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь планирует занять место Казахстана на рынке мяса в Центральной Азии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика