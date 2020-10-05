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Карабах пригрозил ударами по военным объектам Азербайджана
05.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики после очередного
© REUTERS / NKR InfoCenter/PAN Photo
Сообщается, что в понедельник азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в южном направлении фронта. Нанесены несколько ракетных ударов по Степанакерту, столице непризнанной НКР, и Шуши. В регионе идут ожесточенные бои. МИД непризнанной республики уточнил, что примерно в 6:30 (5:30 по минскому времени) утра ВС Азербайджана выпустили четыре тяжелых снаряда по городу. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян добавил, что вооруженные силы противника обстреливают столицу Нагорного Карабаха реактивными системами залпового огня "Смерч", "Полонез", а также Kasirga турецкого производства.
В минувшее воскресенье Степанакерт был
В свою очередь азербайджанская сторона также заявила о ракетных обстрелах со стороны противника. В Минобороны страны утром 5 октября зафиксировали пуск ракет по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.
"Действия Армении целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры", - заявили в военном ведомстве.
Ситуация в Нагорном Карабахе
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В понедельник Минобороны Армении сообщило об очередном ракетном обстреле Степанакерта и Шуши. В свою очередь оборонное ведомство Азербайджана заявило, что...
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