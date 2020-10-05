Карабах пригрозил ударами по военным объектам Азербайджана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики после очередного обстрела Степанакерта и Шуши пригрозили ударами по военным объектам Азербайджана, сообщил в своем Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.

Сообщается, что в понедельник азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в южном направлении фронта. Нанесены несколько ракетных ударов по Степанакерту, столице непризнанной НКР, и Шуши. В регионе идут ожесточенные бои. МИД непризнанной республики уточнил, что примерно в 6:30 (5:30 по минскому времени) утра ВС Азербайджана выпустили четыре тяжелых снаряда по городу. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян добавил, что вооруженные силы противника обстреливают столицу Нагорного Карабаха реактивными системами залпового огня "Смерч", "Полонез", а также Kasirga турецкого производства.

В минувшее воскресенье Степанакерт был подвернут ракетному обстрелу трижды. По некоторым данным, с 27 сентября по 4 октября включительно погибли 18 мирных жителей в городах Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт, селах Алашан и Мец Шен. Ранения получили около 80 гражданских.

В свою очередь азербайджанская сторона также заявила о ракетных обстрелах со стороны противника. В Минобороны страны утром 5 октября зафиксировали пуск ракет по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

"Действия Армении целенаправленно провоцируют Азербайджан на ответные меры", - заявили в военном ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в минувшее воскресенье 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Армении и НКР введено военное положение, объявлена мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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