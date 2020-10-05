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Мужчина делал ремонт в подвале, надышался химикатов и умер. Соседи, которые пытались его спасти, тоже пострадали

05.10.2020 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О происшествии рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз. По их информации, 34-летний брестчанин покрывал пол и стены подвала битумным составом. Мужчине стало плохо, он упал в обморок. На помощь поспешил сосед. Пытаясь вытащить пострадавшего на улицу, мужчина сам потерял сознание. Неподалеку от дома находилась женщина, которая, увидев происходящее, вызвала скорую помощь и спасателей. Вскоре она также почувствовала головокружение. Прибывшие врачи оказали всем трем медицинскую помощь. К сожалению, первого пострадавшего спасти не удалось, пишет БЕЛТА.

Согласно заключению эксперта управления ГКСЭ, в крови погибшего обнаружена крайне высокая концентрация бензола и толуола. Смерть мужчины наступила от отравления парами веществ, входивших в битумный состав, с которым он работал.

Эксперты призывают не пренебрегать техникой безопасности при работе с отделочными материалами. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и мерами предосторожности. На емкости с праймером есть предостережение о том, что работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении, в защитном костюме, перчатках и очках. Даже использование таких обыденных средств, как лаки и краски, может привести к серьезным последствиям, в том числе смертельным отравлениям.

 
 
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О происшествии рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз. По их информации, 34-летний брестчанин покрывал пол и стены подвала битумным составом....
 
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