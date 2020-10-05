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Минздрав заявил о второй волне COVID-19 в Беларуси

05.10.2020 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев. «Последнее время мы видим, что рост заболеваемости продолжается. И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса», — сказал он.

По словам Пацеева, система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19: «У нас отработана вся система, все алгоритмы оказания медпомощи. Мы создали систему, которая показала свою эффективность. У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе».

 
 
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Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи...
 
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