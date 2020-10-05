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Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

05.10.2020 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Sony пригласила японских журналистов оценить вживую новую консоль — PlayStation 5. Благодаря этому в сети появились новые фотографии приставки и геймпада, а журналисты поделились первыми впечатлениями. Основной вывод, который можно сделать из их слов: PS5 работает почти бесшумно и практически не нагревается.

В то же время игровые сессии были ограничены, поэтому делать далеко идущие выводы преждевременно. Кроме того, Sony не позволила снимать графический интерфейс оболочки. Из «секретных» особенностей журналисты заметили заглушку, за которой, вероятно, разъем для подключения дополнительного хранилища — например, SSD.

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Приставка отправится в продажу в ноябре. Предполагается, что до этого времени в сети появится больше информации о приставке, которая, как уже известно, станет самой крупной из выпущенных до этого.

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Компания Sony пригласила японских журналистов оценить вживую новую консоль — PlayStation 5. Благодаря этому в сети появились новые фотографии приставки и геймпада, а...
 
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