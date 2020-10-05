|
Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)
Источник материала: Onliner
Компания Sony
В то же время игровые сессии были ограничены, поэтому делать далеко идущие выводы преждевременно. Кроме того, Sony не позволила снимать графический интерфейс оболочки. Из «секретных» особенностей журналисты заметили заглушку, за которой, вероятно, разъем для подключения дополнительного хранилища — например, SSD.
Приставка отправится в продажу в ноябре. Предполагается, что до этого времени в сети появится больше информации о приставке, которая, как уже известно, станет самой крупной из выпущенных до этого.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony пригласила японских журналистов оценить вживую новую консоль — PlayStation 5. Благодаря этому в сети появились новые фотографии приставки и геймпада, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)