Журналисты назвали PlayStation 5 тихой и холодной (10 фото)

Источник материала: Onliner

Компания Sony пригласила японских журналистов оценить вживую новую консоль — PlayStation 5. Благодаря этому в сети появились новые фотографии приставки и геймпада, а журналисты поделились первыми впечатлениями. Основной вывод, который можно сделать из их слов: PS5 работает почти бесшумно и практически не нагревается.

В то же время игровые сессии были ограничены, поэтому делать далеко идущие выводы преждевременно. Кроме того, Sony не позволила снимать графический интерфейс оболочки. Из «секретных» особенностей журналисты заметили заглушку, за которой, вероятно, разъем для подключения дополнительного хранилища — например, SSD.









































Приставка отправится в продажу в ноябре. Предполагается, что до этого времени в сети появится больше информации о приставке, которая, как уже известно, станет самой крупной из выпущенных до этого.