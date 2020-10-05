Глава МИД Литвы назвал позором лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ

Источник материала: АФН

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал позором лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ, отметив, никакие действия белорусских чиновников не смогут скрыть преступления уходящей власти

«Решение уходящей власти в Беларуси аннулировать аккредитацию всех журналистов, работающих на зарубежные СМИ, — позор», — написал Линас Линкявичюс в твиттере.

«Такие примитивные шаги не скроют ее преступления против белорусов, требующих свободы 57-й день подряд», — добавил он.