|
Глава МИД Литвы назвал позором лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ
Источник материала: АФН
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал позором лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ, отметив, никакие действия белорусских чиновников не смогут скрыть преступления уходящей власти
«Решение уходящей власти в Беларуси аннулировать аккредитацию всех журналистов, работающих на зарубежные СМИ, — позор», — написал Линас Линкявичюс в твиттере.
«Такие примитивные шаги не скроют ее преступления против белорусов, требующих свободы 57-й день подряд», — добавил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал позором лишение аккредитации журналистов зарубежных СМИ, отметив, никакие действия белорусских чиновников не смогут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)