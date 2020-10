В воскресенье в Минске был задержан директор ЦЕИ Александр Адамянц

Вместе с Александром Адамянцем была задержана его жена - философ Ольга Шпарага.





Ольга - кандидат философских наук. Изучала философию в Беларуси и Германии. Преподавала в ЕГУ в Минске и Вильнюсе с 2001 по 2014 гг. На протяжении 2006-2014 гг. была соредакторкой интернет-журнала «Новая Еўропа», в настоящее время входит в научный совет журналов the Ideology and Politics Journal, The Interlocutor и pARTisan, а также философской книжной серии Libri Nigri.





Центр европейских исследований (ЦЕИ) – независимая организация, объединяющая исследователей и экспертов, выступающих за европейский выбор для Беларуси.





Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB) — проект, позволяющий получить дополнительное образование по системе liberal arts education.