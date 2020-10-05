Партия БНФ предложила 10 шагов для выхода из кризиса

















«За последние два месяца в Беларуси произошли драматические события, вызванные столкновением общества и авторитарного правления. В результате страна оказалась в глубоком политическом кризисе, поставившем государство на грань исчезновения. Наблюдается эскалация репрессий, разворот связей с внешним миром, передача Москве основных государственных функций в области обороны и правоприменения, информации и внешней политики, а в конечном итоге - внутренней политики, которые предусматривают постепенную сдачу суверенитета Беларуси в пользу Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы партии.





В пресс-службе политпартии подчеркнули, что «нынешний кризис требует немедленных действий по деэскалации конфликта и переходу к мирному национальному диалогу».





В связи с этим, Партия БНФ предложила 10 шагов для выхода из политического кризиса, а именно освобождение политзаключенных, прекращение уголовных дел в отношении членов координационного совета оппозиции, задержаний участников акций протеста и преследований тех, кто вернется в Беларуси из-за рубежа.





«Прекратить все формы преследования и незаконных ограничений профессиональной деятельности журналистов и СМИ, восстановить на работе всех людей, уволенных по политическим мотивам или на основании их участия в акциях протеста, провести встречу с Палатой представителей для разработки повестки дня национального диалога», - говорится в сообщении.





Также в партии призвали провести реформы в области избирательного законодательства, подчеркнув, что данные шаги «позволят преодолеть наиболее серьезные негативные последствия кризиса, остановить раскол общества и остановить падение страны в пропасть, позволят начать не имитацию, а настоящий общенациональный диалог».











