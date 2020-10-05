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БФГ разъяснила ситуацию с отстранением "Витязя" от соревнований

05.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская федерация гандбола опубликовала заявление, в котором разъяснила ситуацию с отстранением клуба "Витязь-Леон" от дальнейшего участия в чемпионате и Кубке Беларуси.

"Участники Соревнований обязаны соблюдать требования Устава БФГ, а также Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд (далее – Положение).

Обращаем внимание, что согласно пункту 57 Положения гандбольные клубы (команды), их руководители, спортсмены и официальные лица, принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям.

Тем не менее 30 сентября т.г. команда «Витязь-Леон» осознанно не явилась на матч XXIX чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против команды «Машека» (Могилев).

Согласно пункту 28 Положения команды обязаны сыграть все игры чемпионата. В случае, если команда не явилась на игру по неуважительной причине, то она снимается с чемпионата. Уважительной причиной может быть признано только форс-мажорное обстоятельство.

Вышеуказанные намеренные действия клуба «Витязь-Леон» не могли быть признаны как форс-мажорные обстоятельства (например, землетрясение, наводнение, пожар и т.д.).

В подобных ситуациях федерация должна принимать нормы Положения по отношению к клубам, нарушающим требования Положения.

Решение об отстранении команды от дальнейшего участия в чемпионате принято коллегиально – на совместном заседании спортивно-технической и главной судейской комиссий, хотя СТК была уполномочена и самостоятельно принять решение, которое является окончательным.

Подчеркнем, что перечисленные нормы Положения не предусматривают альтернативного наказания. Применение других норм Положения не предусмотрено.

Федерация действовала и будет продолжать действовать исключительно в правовом поле, применяя единые подходы и принцип взаимного уважения в целях развития национального чемпионата.

Дополнительно заявляем, что в своей работе федерация руководствуется исключительно принципом благоприятствования клубной деятельности, нередко в ущерб своим финансовым интересам, но на благо чемпионата. 

Так, например, по общемировой практике команды-участницы должны уплатить до начала чемпионата вступительные взносы за участие в нем. Однако на этапе становления клуба «Витязь»/«Витязь-Леон», ввиду его финансового положения, он был освобожден от уплаты данных взносов (сезоны 2017/2018, 2018/2019 гг.). В сезонах 2019/2020 и 2020/2021 гг. по просьбе клуба применена отсрочка платежей. 

При этом в текущем сезоне команда провела уже 6 матчей, а первый оговоренный транш взносов по настоящее время в адрес федерации не поступил. Более того, в сезонах 2018/2019, 2019/2020 гг. при содействии федерации указанный клуб был освобожден от оплаты аренды спортивного зала в РЦОР по гандболу", — цитирует заявление Прессбол

Напомним, клуб не вышел на игру в знак протеста против незаконного ареста знаменитой белорусской баскетболистки Елены Левченко.
 
Теги: Могилев
 
 
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Белорусская федерация гандбола опубликовала заявление, в котором разъяснила ситуацию с отстранением клуба "Витязь-Леон" от дальнейшего участия в чемпионате и...
 
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