Нарколог рассказывает, о чем говорят «вертолеты» и почему появляется алкогольное отравление

Источник материала: Tut.by

Алкогольное отравление — это интоксикация организма после слишком большого количества выпитого алкоголя. Нарколог Людмила Бутер рассказывает, что (кроме количества спиртного) может его спровоцировать и что делать при таком отравлении.



Людмила Бутер Врач-психиатр- нарколог высшей категории медицинского центра «ТаоМед» Врач-психиатр-высшей категории медицинского центра «ТаоМед»

Как понять, что отравился алкоголем? Как правило, признаки появляются при сильном отравлении (содержание этилового спирта в крови выше 2,5%), но иногда тяжелая алкогольная интоксикация может быть и при меньшей концентрации. Проявляется алкогольное отравление заторможенностью, сонливостью, головокружением, нарушением ориентации в пространстве, снижением артериального давления, тахикардией, бледностью кожных покровов, неспособностью самостоятельно стоять и выполнять целенаправленные действия, тошнотой, рвотой. При нарастании концентрации этилового спирта в крови происходит угнетение сознания и дыхательного центра (вплоть до остановки дыхания), резкое падение артериального давления. Возможен летальный исход.

Алкогольное отравление зависит только от выпитой дозы? Основную роль в состоянии алкогольной интоксикации будет играть содержание этилового спирта в напитке и количество выпитого. Токсические эффекты у здорового взрослого человека начинаются появляться после того, как он переступает порог выпитого в 1 г чистого спирта на кг массы тела. Но, помимо количества выпитого, на тяжесть алкогольной интоксикации могут влиять: индивидуальная переносимость алкоголя (есть люди с генетически обусловленным дефицитом ацетальдегиддегидрогеназы, у них любые дозы алкоголя будут вызывать тяжелое состояние);

пол — женщины переносят алкоголь хуже мужчин (это связано с тем, что печень женщин вырабатывает в два раза меньше ферментов, участвующих в расщеплении молекулы этилового спирта);

возраст — дети и пожилые люди тяжело переносят алкоголь;

хронические заболевания, которые нарушают и замедляют обмен веществ, в том числе метаболизм этилового спирта в печени;

состояние стресса — субъективное чувство опьянения и расслабления в стрессовой ситуации наступает только на высоких концентрациях этилового спирта в крови, что может привести к острому алкогольному отравлению;

употребление алкоголя при приеме лекарственных препаратов, которые могут усилить угнетение нервной системы и дыхательного центра (например, выпивка во время лечения бензодиазепинами может привести к остановке дыхания);

алкоголь, выпитый натощак, всасывается быстрее и в большем количестве;

скорость употребления алкоголя.

Можно ли говорить про алкогольное отравление, если появились так называемые вертолеты? Алкогольные «вертолеты» свидетельствуют о том, что появилось головокружение, а значит, для конкретного человека принятая доза алкоголя перешла безопасный порог и дальше интоксикация будет усиливаться. Без сомнения, в такой ситуации человек немедленно должен прекратить употребление алкоголя.

Фото: unsplash.com

Говорят, нельзя смешивать алкоголь. Правда ли, что смешивание приводит к отравлению? Строго научного объяснения данному утверждению нет. Но оно подтверждается большим количеством жизненных наблюдений. Диетологи советуют не смешивать алкоголь, произведенный из разного сырья, так как при его переработке в организме будут задействованы разные ферменты. Так, к виноградной группе алкоголя относится вино, шампанское и коньяк, напитками зернового происхождения являются пиво, джин, виски, из сахарного сырья производят водку, самогон. Индивидуальное состояние здоровья и пищеварительной системы приводит к тому, что у организма появляются алкогольные «предпочтения», они зависят от того, какой тип спиртных напитков организм переносит хорошо, а после какого будет гарантированно плохо.

Как оказать первую помощь при алкогольном отравлении? Если больной в ясном сознании, понимает обращенную к нему речь и может следовать инструкциям, то нужно дать ему выпить 500 мл воды и вызвать рвоту. Затем желательно растворить в воде несколько таблеток активированного угля, проследить, чтобы человек их выпил, а далее напоить его сладким чаем. Никогда не пытайтесь влить жидкость в рот человека без сознания! Он может захлебнуться. Если уже имеются признаки угнетения сознания, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь, положить больного на бок, в случае остановки дыхания делать искусственную вентиляцию легких до приезда бригады скорой помощи. Крайне тревожным признаком является нарушение зрения, это свидетельствует о наличии метилового спирта в выпитом алкоголе. Самостоятельно выйти из такого отравления невозможно — оно смертельно. Чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на то, что человек останется жив.

Как самого себя привести в норму после отравления? Самому можно привести себя в норму только в случае не очень выраженного алкогольного опьянения. Главный совет: не вздумайте похмеляться. Никогда! Только больному алкоголизмом становится легче от очередной дозы спиртного во время протрезвления, здорового человека эта доза «добивает». Пейте много воды (хорошо подойдет щелочная минеральная, так как алкогольная интоксикация сдвигает кислотно-щелочной баланс в кислую сторону). Постарайтесь поспать, съесть жидкую легко усваиваемую еду (например, легкий супчик), выпить сладкий чай.