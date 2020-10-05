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Тихановская больше не будет публиковаться в «Пуле Первой»

05.10.2020 12:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Администраторы телеграм-канала «Пул Первой», в котором публиковались новости экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили о переезде.

Тихановская больше не будет публиковаться в «Пуле Первой»

«Дальше Светлана Тихановская будет выступать только под собственным именем @tsikhanouskaya. На канале @pulpervoi «Пул Первой» ничего публиковаться не будет, подписываться на него не нужно».

 
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Администраторы телеграм-канала «Пул Первой», в котором публиковались новости экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили о переезде.
 
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