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Тихановская больше не будет публиковаться в «Пуле Первой»
Источник материала: Навiны
Администраторы телеграм-канала «Пул Первой», в котором публиковались новости экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили о переезде.
«Дальше Светлана Тихановская будет выступать только под собственным именем
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Администраторы телеграм-канала «Пул Первой», в котором публиковались новости экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщили о переезде.
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