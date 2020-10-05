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Ветер перемен: новая стрижка Лободы произвела фурор в сети
05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Светлана Лобода удивила поклонников: звезда сменила прическу и сделала ультрамодное каре.
Недавно Лобода отправилась в долгожданный отпуск с детьми. Хорошенько отдохнув на морском побережье, певица вернулась в Россию и приступила к работе и рутинным обязанностям. Но перед этим заглянула в любимый салон красоты и решилась на неожиданное преображение.
В сети обсуждают новую публикацию Лободы: в своем Instagram звезда показала новую версию себя, рассказав о времени для перемен.
На снимке звезда продемонстрировала новую стрижку: певица не побоялась отрезать длинные волосы, отдав предпочтение удлиненному и ультрамодному каре.
Поклонники певицы и многочисленные коллеги по цеху оценили преображение Лободы и оставили массу восхищенных комментариев под публикацией.
"Каре? Старая Лобода вернулась!"; "Вам очень идет"; "Совсем другая стала, как же прическа меняет человека"; "Эх, жалко твоих волос", - прокомментировали фолловеры.
Лобода старается всегда следить за трендами сезона. Так, певица последовала советам экспертов и выбрала вариант из списка
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданную перемену во внешности любимой певицы, на которую она решилась после отпуска.
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