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Ветер перемен: новая стрижка Лободы произвела фурор в сети

05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Светлана Лобода удивила поклонников: звезда сменила прическу и сделала ультрамодное каре.

Недавно Лобода отправилась в долгожданный отпуск с детьми. Хорошенько отдохнув на морском побережье, певица вернулась в Россию и приступила к работе и рутинным обязанностям. Но перед этим заглянула в любимый салон красоты и решилась на неожиданное преображение.

В сети обсуждают новую публикацию Лободы: в своем Instagram звезда показала новую версию себя, рассказав о времени для перемен.

На снимке звезда продемонстрировала новую стрижку: певица не побоялась отрезать длинные волосы, отдав предпочтение удлиненному и ультрамодному каре.

Поклонники певицы и многочисленные коллеги по цеху оценили преображение Лободы и оставили массу восхищенных комментариев под публикацией.

"Каре? Старая Лобода вернулась!"; "Вам очень идет"; "Совсем другая стала, как же прическа меняет человека"; "Эх, жалко твоих волос", - прокомментировали фолловеры.

Лобода старается всегда следить за трендами сезона. Так, певица последовала советам экспертов и выбрала вариант из списка модных женских стрижек 2020 года.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданную перемену во внешности любимой певицы, на которую она решилась после отпуска.
 
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