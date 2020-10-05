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Призыв-2020: будут ли набирать срочников в бригаду спецназа 3214

05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Осень – традиционное время призыва в армию. Бригада спецназа 3214, которая базируется в Уручье, на слуху не первый год. В последнее время – в связи с протестами, которые начались в Беларуси 9 августа: бойцы спецзназа принимали активное участие в пресечении беспорядков.

Корреспондент Sputnik узнал, будут ли призывать на срочную службу в бригаду спецназа 3214.

Как проходит призыв в Беларуси?

Согласно белорусскому законодательству, воинская повинность наступает в 18 лет и длится до 27 лет. В этом возрасте вас имеют полное право призвать на службу, если нет поводов для отсрочки или того, чтобы вас признали негодным.

YouTube/Минобороны России
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Будущий солдат может высказать призывной комиссии о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск, правда, решение будет принимать комиссия.

Призыву в спецназ быть?

Начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев рассказал, что призывать парней в бригаду специального назначения 3214 будут во второй половине ноября.

По словам Владимира Порхомцева, наиболее сложным периодом службы станет курс молодого бойца: придется привыкнуть к распорядку дня, физическим нагрузкам и жизни по уставу.

"Это вопрос психологии, но человек со временем адаптируется и вливается в новую жизнь. Осенний набор, как правило, более многочисленный. Призываются молодые люди не в один день. Разбежка между группами увольняющихся в запас и пополнением составит несколько недель", – пояснил Порхомцев.

Что надо, чтобы попасть в спецназ?

Во-первых, хорошее здоровье и стрессоустойчивость. Приоритет – юношам, у которых есть спортивные звания и разряды, но попасть в часть может любой парень с хорошим здоровьем. Порхомцев заверил, все тренировки проводятся с постепенным ростом физических нагрузок, поэтому больших проблем у пополнения с новой жизнью не возникнет.

© Sputnik / Ирина Букас
Рысь Феникс - символ войсковой части 3214

Во-вторых, отсутствие приводов в милицию. Биография близких родственников кандидата также проверяется. Если кто-то привлекался по уголовной статье, о службе в этом подразделении может забыть. Исключение составляют незначительные нарушения правил дорожного движения.

Чем новобранец займется в части

Поначалу новоиспеченные военнослужащие пройдут курс молодого бойца длительностью около месяца, где получат основные навыки. Далее – специальная подготовка.

© Sputnik / Ирина Букас
Курс молодого бойца длится около месяца

"Во всех вооруженных структурах есть план поэтапного ввода в боевую службу. После его прохождения, естественно, все военнослужащие будут привлекаться к выполнению служебно-боевых задач, в том числе, по охране правопорядка в Минске", - добавил Порхомцев.

Как обстоят дела в Вооруженных силах и ССО

Всего в Вооруженные силы планируют осенью призвать около 10 тысяч военнообязанных. В прошлом году присягу приняли приблизительно девять тысяч новобранцев. В части сил специальных операций, которые базируются в Минске, Марьиной Горке, Бресте и Витебске, ожидают где-то 1800 солдат.

© Sputnik / Виктор Толочко
Несмотря на тяжелую службу, из 100 срочников где-то 20 остаются на контракт и связывают свою жизнь с армией

Критерии отбора к поступающим суровые и похожи на экзамен в университет. Ведь ССО считается одним из самых элитных подразделений в Беларуси. По словам начальника отдела организационно-мобилизационного и комплектования – заместителя начальника штаба командования ССО Валентина Руцкого, к ним приходят люди с высокими морально-психологическими качествами, отменным здоровьем и высокой физической готовностью. Активное участие в подготовке пополнения принимают военные комиссариаты, которые проводят сотни различных тестов и отбирают только лучших.

© Photo : пресс-служба президента
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Поблажек к конкурсантам нет, если человек не подходит по состоянию здоровья, дорога в ССО для него закрыта.

"Нам дают результаты и на основании категорий мы принимаем решения о принятии к себе на службу того или иного кандидата. В последние годы здоровье у призывников ухудшилось, но мы свою планку не опускаем", – рассказал Руцкий.

У каждой бригады ССО свои задачи, но желающие служить есть во всех. Притом, несмотря на тяжелую службу, из 100 срочников где-то 20 остаются на контракт и связывают свою жизнь с армией.

По словам Руцкого, самая большая привилегия для военнослужащих – голубая тельняшка и берет. Также предусмотрен дополнительный пищевой паек. Новобранцев активно обучают как офицеры, так и более опытные солдаты срочной службы. Недоборов в спецназ не бывает.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Будущий солдат при призыве может заявить о своем желании или нежелании служить в определенном роде войск, правда, решение будет принимать комиссия.
 
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