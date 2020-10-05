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Запрет на посещение лесов действует в десяти районах Беларуси

05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в десяти районах республики, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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В Минской области в лес по-прежнему нельзя ходить в восьми районах: Березинском, Воложинском, Любанском, Молодечненском, Крупском, Слуцком, Стародорожском и Солигорском.

Ограничения касаются также Гродненской и Гомельской области: в них нельзя ходит в леса, расположенные в Ивацевичском и Октябрьском районах соответственно.

В связи с тем, что синоптики прогнозируют в ближайшее время дождливую, хотя и достаточно теплую погоду, можно ожидать, что список запрещенных районов станет еще меньше. Напомним, что актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Из-за прохладной и местами дождливой погоды на большей части территории республики сняты запреты на посещение лесов.
 
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