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Коктыш рассказал, кто получает главные бонусы от протестов в Беларуси

05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Коктыш: главные бонусы от протестов Беларуси сейчас идут внешним игрокам

Белорусские уикенд-протесты уже можно рассматривать как некую традицию, которая из-за своей предсказуемости становится "абсолютно некритичной внутри страны", считает собеседник Sputnik. 

Youtube / Sputnik Беларусь
Акция в поддержку политзаключенных прошла в Минске – видео

"По сути степень жесткость противостояния  предполагает, что какое-то сопротивление в любом случае будет,  даже если оно будет крайне малочисленным", ― отмечает Коктыш.

По мнению собеседника, внутри страны сейчас складывается "классическая схема, когда ни один из двух игроков ― ни власть, ни противостоящие ей продвинуться не могут, а значит, главные бонусы будут приходиться внешним игрокам".

Разговор с внешними контрагентами уже перешел на дипломатический уровень, на котором и  решается судьба беларуси в плане перспектив развития, добавляет политолог.

"А внутри это противостояние будет сводиться до такого же состояния, как во Франции с желтыми жилетами, которые конечно есть, но особо на политические процессы не влияют", ― считает Коктыш.

Напомним, в минувшую пятницу белорусская сторона в ответ на санкции Евросоюза против Беларуси ввела симметричные меры против наиболее ангажированных отношении нашей страны евроинститутов и стран ЕС. В их числе – ограничения на въезд в Беларусь ряда европейских чиновников, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.

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Теги: Минск
 
 
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Выгодополучателями от белорусских протестов остаются те, кто управляет протестными настроениями из-за рубежа, а также те, кто так или иначе "завязан на белорусскую...
 
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