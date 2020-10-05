|
Коктыш рассказал, кто получает главные бонусы от протестов в Беларуси
05.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусские уикенд-протесты уже можно рассматривать как некую традицию, которая из-за своей предсказуемости становится "абсолютно некритичной внутри страны", считает собеседник Sputnik.
"По сути степень жесткость противостояния предполагает, что какое-то сопротивление в любом случае будет, даже если оно будет крайне малочисленным", ― отмечает Коктыш.
По мнению собеседника, внутри страны сейчас складывается "классическая схема, когда ни один из двух игроков ― ни власть, ни противостоящие ей продвинуться не могут, а значит, главные бонусы будут приходиться внешним игрокам".
Разговор с внешними контрагентами уже перешел на дипломатический уровень, на котором и решается судьба беларуси в плане перспектив развития, добавляет политолог.
"А внутри это противостояние будет сводиться до такого же состояния, как во Франции с желтыми жилетами, которые конечно есть, но особо на политические процессы не влияют", ― считает Коктыш.
Напомним, в минувшую пятницу белорусская сторона в ответ на санкции Евросоюза против Беларуси ввела симметричные меры против наиболее ангажированных отношении нашей страны евроинститутов и стран ЕС. В их числе – ограничения на въезд в Беларусь ряда европейских чиновников, предложение Польше и Литве отозвать дипломатов и сократить дипприсутствие, а также переаккредитация по новым правилам для иностранных журналистов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выгодополучателями от белорусских протестов остаются те, кто управляет протестными настроениями из-за рубежа, а также те, кто так или иначе "завязан на белорусскую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)