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Водитель Mercedes полностью остановил движение в левой полосе МКАД. Что он хотел этим сказать? (видео)
Источник материала: Onliner
Только вчера мы
О произошедшем корреспонденту Onliner рассказал наш читатель Павел. 30 сентября он двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Независимости. Недалеко от пересечения с Партизанским проспектом все и случилось.
— Я ехал в третьем ряду, скорость — 100 км/ч. В какой-то момент сзади оказался Mercedes: водитель стал моргать фарами и вилять, чтобы я уступил ему дорогу. Я никак не отреагировал, — отметил собеседник.
Это регулярно происходит на кольцевой. Во-первых, левый ряд пользуется там удивительной популярностью. Отчасти потому, что на некоторых участках разрешенная скорость составляет 100 км/ч — быстрее, чем в других полосах. Во-вторых, часто есть те, кому хочется ехать быстрее: быстрее, чем кто-то, быстрее, чем разрешено, — бывает по-разному. И если левый ряд занят, у тех, кто быстрее, накапливается раздражение. И чем сложнее проехать, тем раздражение сильнее.
— Водитель Mercedes очень обиделся на то, что я его не пропустил. Через пару минут он обогнал меня через две полосы и полностью остановился. Так и стоял: вроде хотел выйти, но потом передумал и уехал. А через примерно 400 метров вообще съехал с кольцевой. Вот зачем было моргать, чтобы потом сразу съехать с МКАД? — недоумевает автор видео.
Приходится повторяться, что крайний левый ряд на кольцевой по Правилам дорожного движения (п. 79.2) разрешено занимать в особых случаях: когда все остальные полосы заняты либо когда необходимо выполнить объезд препятствия или опережение. Важно также помнить, что Правила запрещают водителям создавать препятствие для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (пункты 91.4 и 91.5 ПДД).
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Водитель Mercedes полностью остановил движение в левой полосе МКАД. Что он хотел этим сказать? (видео)
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