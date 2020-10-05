В США продают BMW M3 E30 с двигателем от М3 Е36

Источник материала: Onliner

BMW M3 Е30, которую вы видите на фотографиях к этой заметке, не совсем обычное купе. Точнее, в 1989 году, когда этот автомобиль покинул мюнхенский завод, он был стандартным серийным М3 с 2,3-литровым двигателем и неприметным цветом кузова Salmon Silver. Но спустя три десятилетия от исходника не осталось практически ничего.





Среди видимых отличий от базовой модели — цвет кузова. Владелец решил сделать классический BMW М3 ярко-желтым, затонировав при этом окна и оптику. В черный цвет перекрасилась и решетка радиатора. Модель американская, но передний бампер здесь Euro style. Сзади появилось антикрыло с карбоновой вставкой (меняет угол наклона). Ну и вишенка на торте экстерьера — 17-дюймовые «кроссовки» Forgestar с шинами Hankook Ventus V12 EVO2.





В дополнение к внешним изменениям машина получила ряд технических доработок. Штатная тормозная система была заменена на более новые механизмы Brembo с перфорацией. Еще здесь заниженные пружины H&R и амортизаторы Bilstein.





Но самое главное — 4-цилиндровый мотор от М3 Е30 заменили на двигатель S50 (от М3 в кузове Е36). Эта рядная 3,2-литровая «шестерка» сопряжена с 6-ступенчатой «механикой» (от европейской версии Е36). Любопытно, что в марте 1993 года этот автомобиль был угнан. Но позже машину нашли и вернули владельцу. Сейчас на одометре уникального М3 — 9 тысяч миль, но это ни о чем не говорит: приборку меняли. Машину планируют продать через аукцион в конце текущей недели.







