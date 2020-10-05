Задержанных на воскресном марше журналистов отпустили, но тем же вечером прислали повестки в милицию (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner Минское воскресенье вновь отметилось масштабным шествием на улицах города. Прилетало много сопутствующих процессу новостей. В том числе о задержаниях журналистов. Олега Шепелюка («Белорусы и рынок»), Дарью Сапранецкую («БелГазета») и Александра Владыко (Onliner) разными путями доставили в Октябрьское РУВД столицы. После их отпустили, но через некоторое время захотели вернуть обратно. К Шепелюку, например, дважды приходили домой. В итоге все журналисты получили повестки. Мы пообщались с Владыко и Шепелюком перед их походом в милицию.

Олег Шепелюк представляет издание «Белорусы и рынок».

— Я шел из перехода, в котором расположена театральная касса. Дошел до площади Свободы. Увидел, что люди спорят с сотрудниками возле французского посольства. Я их сфотографировал. Нажал два раза. Сначала ко мне прибежал один, потом второй. Заломами, завели туда. После пришел их главный, забрал мои удостоверение и редакционное задание. Сказал везти меня в Октябрьский.





Шепелюка доставили в РУВД на обычной легковушке.

— Доставляли не такие хамоватые ребята, как те, которые обещали поставить меня ласточкой. Просидел в РУВД. Через три с половиной часа мне сказали: удалишь две эти фотографии, мы тебя отпустим.

Журналиста в итоге отпустили.

— Примерно в 20:03 мне стали барабанить в дверь, а после в окно — я живу на первом этаже. Четверо, по-моему, ребят в балаклавах. Я ошалел. «Откройте, милиция!» — «Я вас не звал!» — «Мы хотим отвезти вас в РУВД». — «Я там был, ко мне никаких вопросов не возникло, потому как я даже не успел дойти до основных событий». В итоге сказал им: «До свидания, завтра приду с адвокатом».

Через часа три, может, четыре — было очень поздно — опять стали ломиться. Только уже вдвоем. Эти уже были по гражданке. Они засунули мне в дверь повестку и ушли. Там было написано явиться в РУВД, правда, непонятно даже, в качестве кого и по какому делу.





Шепелюк показывает нам свое редакционное задание и после уходит в здание РУВД со своим адвокатом Сергеем Зикрацким.









Тот же Зикрацкий сегодня представляет и нашего коллегу — редактора отдела «Люди» Александра Владыко. Журналист Onliner был задержан вчера во время работы на марше в районе небоскреба Royal Plaza.





— Мы случайно оказались в голове толпы. Вообще шли к стеле. Потом увидели, что люди разворачиваются, потому что появились силовики. Люди принялись разбегаться.

Задержания были довольно жесткими. Несколько человек лежали. Увидел женщину на газоне. Люди кричали, чтобы кто-нибудь вызвал скорую. Я пошел туда. Сзади подошли люди в штатском и масках с палками. Классический ГУБОПиК. Удостоверений не было, но обычно так выглядят работники данного ведомства. Никто, конечно, не представлялся.

Прозвучали слова: «О, наш клиент». Или «наш человек». В общем, «наш». Быстро завели в автобус. Не били, просто жестко держали, заставили снять жилет [с надписью] «Пресса». Один говорил «сидеть», другой — «лежать». Они просто молодые-горячие — сами запутались. Забрали телефон, я видео снимал, так что он даже не был заблокирован, потом вернули.





Через несколько минут Владыко перевели в автозак. Там поместили в мини-камеру с еще двумя мужчинами. После отвезли в Ленинское РУВД. Там весь автозак вывели, отправили в гараж и поставили лицом к стене.





— Началась мирная милиция. Спрашивали, кто и где работает. Там мы встретились с Дарьей Сапранецкой из «БелГазеты». Через какое-то время нас с ней на легковушке отвезли в Октябрьское РУВД. Как «убер», только за рулем человек в маске.

Здесь нас анкетировали раз пять. В том числе приехали работники, которые с утра регистрировали журналистов, работающих на марше в этот день, возле ратуши. Сказали: «Чего вы не регистрировались?!» Я ответил: «Вы уже запутались в своих бумажках». Через три часа нас по одному отпустили, сказав: «Вам, наверное, домой надо». — «Почему домой?» — «Ну, мне так кажется, что вам надо домой». Ну окей.

Вчера мне вечером позвонили, сказали, что надо явиться. Но я к тому моменту уже уехал за город.





Прибыла и Дарья Сапранецкая.





Владыко и Шепелюк вышли из РУВД около полудня.





Олег Шепелюк давал пояснения первым:

— Владыко опрашивал тот же сотрудник, что и меня. Евгений Шахрай. У меня есть четкая отметка, когда я делал первую фотографию. Это было в 15:02:30. Через полторы минуты меня задержали. То есть я только направлялся в сторону предполагавшихся событий. Пока неясно, что со мной будет.

По его словам, официальный представитель ГУВД, которая поехала к задержанным журналистам, сказала, что протоколов составляться не будет.

— Мы писали пояснения по статье 23.34, — сказал Владыко. — Объясняли, что делали, где были... Нам снова напомнили, что нужно держаться подальше от эпицентра действий и быть аккуратными.





— Есть рапорты в отношении обоих журналистов за якобы участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В связи с этими рапортами проводится проверка. Административный процесс начат. Но РУВД пока не составляло протоколы об административных правонарушениях, — объяснил адвокат Сергей Зикрацкий.

(будет дополнено)