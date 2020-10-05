Беларусь за 2020-й потратила на 1,5 млрд BYN больше, чем заработала – мы уже на экономическом дне? Объясняет эксперт

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно , что из бюджета Беларуси за 8 месяцев 2020-го потратили на 1,5 млрд рублей больше, чем «положили» в него. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Он уточнил, что казна недополучает доходы от налога на прибыль и от внешнеэкономической деятельности.

Доходы республиканского бюджета по за январь-август составили 14,5 млрд рублей против 16,1 млрд рублей за тот же период 2019 года. Расходы бюджета за январь-августа составили 16,0 млрд рублей (в 2019 году — 13,1 млрд).

«Половина – это нефтяные потери, снижение пошлин, снижение экспорта нефтепродуктов. Плюс по налогу на прибыль и дивиденды более 2 млрд рублей недополучим. Но дефицит – это расчетное значение, вопрос, как его перекрыть», – задается вопросом министр.

Дефицит в 1,5 млрд рублей – это не конец. Сейчас разрыв в доходах и тратах сильно растет. По словам Селиверстова, за 2020 год дефицит бюджета может достичь 5 млрд рублей. Бюджет на 2021 год также будет дефицитным, сообщил накануне глава Минфина. Дефицит может составить не меньше 2% ВВП.

Что всё это значит? Объясняет экономист

Научный сотрудник Beroc Лев Львовский объяснил KYKY, что сам по себе дефицит, который сформировался за 2020-й, – это не страшно. Но есть «но»: «Дефицит – это не хорошо, но и само по себе пока что не фиаско. Если бы всё остальное в стране было бы в норме, то и с дефицитом бы справились – у Минфина есть какие-то остатки с профицита прошлогоднего вроде. Но учитывая, что у нас падение идет по всем фронтам и улучшений не предвидится, этот дефицит можно назвать «небольшим штрихом на картине экономического дна».