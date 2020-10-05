ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь за 2020-й потратила на 1,5 млрд BYN больше, чем заработала – мы уже на экономическом дне? Объясняет эксперт

05.10.2020 12:53 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня стало известно, что из бюджета Беларуси за 8 месяцев 2020-го потратили на 1,5 млрд рублей больше, чем «положили» в него. Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов. Он уточнил, что казна недополучает доходы от налога на прибыль и от внешнеэкономической деятельности.

Доходы республиканского бюджета по за январь-август составили 14,5 млрд рублей против 16,1 млрд рублей за тот же период 2019 года. Расходы бюджета за январь-августа составили 16,0 млрд рублей (в 2019 году — 13,1 млрд).

«Половина – это нефтяные потери, снижение пошлин, снижение экспорта нефтепродуктов. Плюс по налогу на прибыль и дивиденды более 2 млрд рублей недополучим. Но дефицит – это расчетное значение, вопрос, как его перекрыть», – задается вопросом министр. 

Дефицит в 1,5 млрд рублей – это не конец. Сейчас разрыв в доходах и тратах сильно растет. По словам Селиверстова, за 2020 год дефицит бюджета может достичь 5 млрд  рублей.  Бюджет на 2021 год также будет дефицитным, сообщил накануне глава Минфина. Дефицит может составить не меньше 2% ВВП. 

Что всё это значит? Объясняет экономист 

Научный сотрудник Beroc Лев Львовский объяснил KYKY, что сам по себе дефицит, который сформировался за 2020-й, – это не страшно. Но есть «но»: «Дефицит – это не хорошо, но и само по себе пока что не фиаско. Если бы всё остальное в стране было бы в норме, то и с дефицитом бы справились – у Минфина есть какие-то остатки с профицита прошлогоднего вроде. Но учитывая, что у нас падение идет по всем фронтам и улучшений не предвидится, этот дефицит можно назвать «небольшим штрихом на картине экономического дна». 

Читайте по теме: «Лукашенко уже ушёл». У Беларуси есть три пути: бедность, жесткая диктатура или эволюция – объясняет экономист

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что из бюджета Беларуси за 8 месяцев 2020-го потратили на 1,5 млрд рублей больше, чем «положили» в него. Об этом рассказал министр финансов Юрий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель Mercedes полностью остановил движение в левой полосе МКАД. Что он хотел этим сказать? (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика