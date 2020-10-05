Власти Камчатки устанавливают причины загрязнения у берегов

Источник материала: Ежедневник

Власти Камчатского края рассматривают три причины загрязнения воды у берегов полуострова. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

По словам Солодова, обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, природными явлениями и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, пишет ТАСС.

Губернатор отмтеил, что говорить о причине загрязнения океана со стороны Камчатки пока рано: вердикт можно будет вынести только после получения расширенных результатов проб воды.

Напомним, 29 сентября в социальных сетях появились первые сообщения о том, что вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах. Серфингисты начали жаловаться на плохое самочувствие, жжение в глазах и раздражение кожи. Также на берег выбросило мертвых придонных животных.