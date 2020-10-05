ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь потеряла право проведения шахматной Олимпиады

05.10.2020 13:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Международная федерация шахмат приняла решение лишить Беларусь права проводить в 2022 году Всемирную шахматную Олимпиаду. Оказалось, что дело не в политическом кризисе, а в определенной неорганизованности белорусской стороны.

Всемирная шахматная Олимпиада должна была пройти в Беларуси в 2022 году. Однако наша страна этого права лишилась. Как пишет «ПБ» со ссылкой на сhess.com, «Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку».

Это является нарушением финансовых обязательств со стороны организаторов и дает право соревнование отменить.

Как отметил юрист Международной федерации шахмат Александр Мартынов, ФИДЕ «несколько месяцев добросовестно вела переговоры», но они не увенчались успехом. 

«Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются», - отметил он.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович подчеркнул, что принятое решение не связано с политическим кризисом в Беларуси. По его информации, о невозможности организовать спортивное мероприятие спортивные чиновники заявили еще летом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация шахмат приняла решение лишить Беларусь права проводить в 2022 году Всемирную шахматную Олимпиаду. Оказалось, что дело не в политическом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь за 2020-й потратила на 1,5 млрд BYN больше, чем заработала – мы уже на экономическом дне? Объясняет эксперт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика