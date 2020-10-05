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Беларусь потеряла право проведения шахматной Олимпиады
Источник материала: БДГ
Международная федерация шахмат приняла решение лишить Беларусь права проводить в 2022 году Всемирную шахматную Олимпиаду. Оказалось, что дело не в политическом кризисе, а в определенной неорганизованности белорусской стороны.
Всемирная шахматная Олимпиада должна была пройти в Беларуси в 2022 году. Однако наша страна этого права лишилась. Как пишет
Это является нарушением финансовых обязательств со стороны организаторов и дает право соревнование отменить.
Как отметил юрист Международной федерации шахмат Александр Мартынов, ФИДЕ «несколько месяцев добросовестно вела переговоры», но они не увенчались успехом.
«Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются», - отметил он.
Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович подчеркнул, что принятое решение не связано с политическим кризисом в Беларуси. По его информации, о невозможности организовать спортивное мероприятие спортивные чиновники заявили еще летом.
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Международная федерация шахмат приняла решение лишить Беларусь права проводить в 2022 году Всемирную шахматную Олимпиаду. Оказалось, что дело не в политическом...
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