Беларусь потеряла право проведения шахматной Олимпиады

Международная федерация шахмат приняла решение лишить Беларусь права проводить в 2022 году Всемирную шахматную Олимпиаду. Оказалось, что дело не в политическом кризисе, а в определенной неорганизованности белорусской стороны.

Всемирная шахматная Олимпиада должна была пройти в Беларуси в 2022 году. Однако наша страна этого права лишилась. Как пишет «ПБ» со ссылкой на сhess.com, «Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку».

Это является нарушением финансовых обязательств со стороны организаторов и дает право соревнование отменить.

Как отметил юрист Международной федерации шахмат Александр Мартынов, ФИДЕ «несколько месяцев добросовестно вела переговоры», но они не увенчались успехом.

«Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются», - отметил он.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович подчеркнул, что принятое решение не связано с политическим кризисом в Беларуси. По его информации, о невозможности организовать спортивное мероприятие спортивные чиновники заявили еще летом.