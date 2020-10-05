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Лукашенко опять грозится отобрать у Литвы и Латвии часть автогрузопотока

05.10.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня продвинулся еще на один шаг в своих угрозах поставить на колени транспортные отрасли Литвы и Латвии.

Если накануне Лукашенко при вербальной поддержке России грозился пустить экспортный поток нефтепродуктов в обход стран Балтии в российские порты (сказать легко, но пойди, попробуй для начала тарифы согласуй), то теперь он хочет лишить эти страны автотранспортного грузопотока.

"Особенно что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - заявил Лукашенко, принимая главу ГТК Ю.Сенько.

"У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?" – продолжил он.

Эта тема, пожалуй, будет поинтереснее, чем поставки нефтепродуктов через российский порт Усть-Луга. После сегодняшнего заявления Лукашенко, число зрителей с попкорном в зале, где в прямом эфире показывают трагикомедию «Как шкловский пенсионер транспортную отрасль стран Балтии наклонял», заметно увеличится.

Расписывать детально, как белорусские логистические центры с таможенными складами могли бы тарифами и прочими бонусами победить аналогичные склады в Литве, Латвии, Польше, расположенные вдоль границы с рынком ЕАЭС, имело бы смысл только в том случае, если бы белорусские власти могли бы в одночасье решить одну давнюю проблему – смыть с себя грязную репутацию страны победившего конфиската.

И даже приняв сегодня необходимые декреты и указы, Лукашенко ничего не сможет с этим поделать – репутацию зарабатывать приходиться долго и сложно. Плюс, человеку, легитимность которого сегодня не признает вся Европа, вообще никто не поверит.

Поэтому сотрясать воздух вышеупомянутыми угрозами– занятие не только экономически бессмысленное, но и очень провальное с точки зрения политики и имиджа.

Глава ГТК также доложил о реконструкции двух пропуска "Верхний Теребежов" и "Урбаны", готовых по состоянию на сентябрь на 70% и 92,6% соответственно. Возникает вопрос, а зачем тратить деньги на завершении реконструкции объектов, которые в свете угроз Лукашенко уже завтра не понадобятся стране, победившей евротранзит, тем более принимая во внимание, что погранпереход «Урбаны» находится на границе с «ненавистной» Латвией.

Между тем, Сенько отметил, что модернизация этих пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность на 1375 автомобилей в сутки. Такая вот у нас транспортная война…

 
 
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Лукашенко сегодня продвинулся еще на один шаг в своих угрозах поставить на колени транспортные отрасли Литвы и Латвии.
 
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