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Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

05.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита C

В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первым, по традиции, было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии. Награда присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

В 2019 году нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

6 октября будет объявлено имя обладателя Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.

Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).
 
 
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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита C
 
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