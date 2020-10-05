Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

присуждена Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C. В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Первым, по традиции, было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии. НаградаХарви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.





В 2019 году нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.





6 октября будет объявлено имя обладателя Нобелевской премии по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции.





Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов).



