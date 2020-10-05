«За наши деньги на нас давят». Работники МТЗ - про выход из официального профсоюза

Источник материала: Tut.by

Работники Минского тракторного завода записали видео, на котором призывают работников других предприятий вступать в независимые профсоюзы. На самом же МТЗ в РЭП вступило в общей сложности около 100 человек.



Скриншот с видео

Некоторые работники Тракторного завода вышли из государственного профсоюза и вступили в независимый профсоюз РЭП. Они говорят, что в последнее время люди стали присоединяться к независимому профсоюзу активнее.

— В августе на заводе работало 7 человек, состоящих в РЭП, — рассказывают работники. — Когда создавали первичную организацию независимого профсоюза, было уже почти 2 десятка человек. На последнем собрании было больше 50, а на данный момент нас около 100.

В своем видеообращении работники МТЗ говорят, что люди давно перестали задумываться, «для чего нам профсоюз и какую помощь он должен оказывать работникам». Каждый месяц члены профсоюза отдают туда часть своего заработка. Так в год государственные профсоюзы собирают немалые суммы.

«И за наши деньги эти профсоюзы оказывают на нас давление. А еще их деятели участвовали в фальсификации выборов. Хватит кормить этих „кабинетных тунеядцев“. Мы — работники МТЗ, призываем писать заявления и выходить из государственных профсоюзов и вместе с этим вступать в независимые профсоюзы. Именно независимые профсоюзы отстаивают права наемных работников. Нарушение законодательства, производственные травмы, попытки предприятий повесить убытки на сотрудников, угрозы руководства предприятий увольнением. С этим всем эффективно борются независимые профсоюзы, отстаивая права простых рабочих в суде. Объединяйтесь на базе независимых профсоюзов и помните: солидарность — сильнее репрессий», говорится в обращении заводчан.

Напомним, среди требований, с которыми ранее выступали на крупных предприятиях, была в том числе отставка председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, который был главой инициативной группы Александра Лукашенко на прошедших выборах.

Работники крупных заводов также заявляли, что будут выходить из официального профсоюза, если не будут выполнены их требования. В последствии на предприятиях подавали заявки на выход из профсоюза.

Напомним, в нынешнем году независимые профсоюзы Беларуси запустили инициативу "Профсоюз онлайн".