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«За наши деньги на нас давят». Работники МТЗ - про выход из официального профсоюза
Источник материала: Tut.by
Работники Минского тракторного завода записали видео, на котором призывают работников других предприятий вступать в независимые профсоюзы. На самом же МТЗ в РЭП вступило в общей сложности около 100 человек.
Некоторые работники Тракторного завода вышли из государственного профсоюза и вступили в независимый профсоюз РЭП. Они говорят, что в последнее время люди стали присоединяться к независимому профсоюзу активнее.
— В августе на заводе работало 7 человек, состоящих в РЭП, — рассказывают работники. — Когда создавали первичную организацию независимого профсоюза, было уже почти 2 десятка человек. На последнем собрании было больше 50, а на данный момент нас около 100.
В своем видеообращении работники МТЗ говорят, что люди давно перестали задумываться, «для чего нам профсоюз и какую помощь он должен оказывать работникам». Каждый месяц члены профсоюза отдают туда часть своего заработка. Так в год государственные профсоюзы собирают немалые суммы.
«И за наши деньги эти профсоюзы оказывают на нас давление. А еще их деятели участвовали в фальсификации выборов. Хватит кормить этих „кабинетных тунеядцев“. Мы — работники МТЗ, призываем писать заявления и выходить из государственных профсоюзов и вместе с этим вступать в независимые профсоюзы. Именно независимые профсоюзы отстаивают права наемных работников. Нарушение законодательства, производственные травмы, попытки предприятий повесить убытки на сотрудников, угрозы руководства предприятий увольнением. С этим всем эффективно борются независимые профсоюзы, отстаивая права простых рабочих в суде. Объединяйтесь на базе независимых профсоюзов и помните: солидарность — сильнее репрессий», говорится в обращении заводчан.
Напомним, среди требований, с которыми ранее
Работники крупных заводов также заявляли, что будут выходить из официального профсоюза, если не будут выполнены их требования. В последствии на предприятиях
Напомним, в нынешнем году независимые профсоюзы Беларуси запустили
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Заводчане записали видеообращение, где рассказывают, почему рабочим стоит выйти из государственного профсоюза и вступить в независимый.
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