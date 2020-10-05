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Женщина на Ford насмерть сбила несовершеннолетнего велосипедиста в Волковыске. Приговор суда

05.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель Ford, насмерть сбившая несовершеннолетнего велосипедиста в Волковыске, получила пять лет «домашней химии». Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.


Напомним, авария произошла днем 22 июля на улице Путейной. Следствие установило, что водитель Ford ехала в правой полосе со скоростью около 40 км/ч. Имея возможность наблюдать двигавшегося в ее полосе несовершеннолетнего велосипедиста, который при движении не держался за руль и сместился к центру проезжей части, не приняла меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Она подала звуковой сигнал, после которого велосипедист изменил траекторию и направление движения влево, после чего выехала на встречную полосу и на левую обочину, где совершила наезд на парня.

В результате ДТП 17-летний велосипедист получил тяжкие телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия.

В ходе судебного заседания обвиняемая признала вину в полном объеме. В итоге суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Также суд взыскал с обвиняемой компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 70 000 рублей.

 
 
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