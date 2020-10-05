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Женщина на Ford насмерть сбила несовершеннолетнего велосипедиста в Волковыске. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель Ford, насмерть сбившая несовершеннолетнего велосипедиста в Волковыске, получила пять лет «домашней химии». Об этом
Напомним, авария
В результате ДТП 17-летний велосипедист получил тяжкие телесные повреждения, от которых умер на месте происшествия.
В ходе судебного заседания обвиняемая признала вину в полном объеме. В итоге суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.
Также суд взыскал с обвиняемой компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 70 000 рублей.
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Суд приговорил водителя к пяти годам «домашней химии».
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