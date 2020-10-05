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Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

05.10.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Стокгольме 5 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Как сообщили во время прямого эфира, ими стали совместно Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс (Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice) «за открытие вируса гепатита С».


В пресс-релизе комитета отмечается, что нобелевская премия этого года присуждена трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом — серьезным заболеванием, которое вызывает цирроз и рак печени у людей во всем мире.

Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс сделали важные открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С. Ранее, до их работы, открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными.

Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и позволило создать лекарства, которые спасли миллионы жизней.

Харви Дж. Олтер родился в 1935 году в Нью-Йорке. Сейчас он трудится в Национальном институте здоровья в отделе трансфузиологии Клинического центра в качестве старшего исследователя.

Майкл Хаутон родился в Великобритании. С 2010 года он работает в Альбертском университете в Канаде и занимается исследованиями в области вирусологии.

Чарльз М. Райс родился в 1952 году в Сакраменто. В течение 2001−2018 гг. он возглавлял Центр изучения гепатита С в Рокфеллеровском университете, где и продолжает сейчас свою деятельность.

Ранее аналитики Clarivate Analytics предположили, кто может стать лауреатом в этой категории. Например, они выделили профессора биологии и биологической инженерии Памелу Бьоркман из Калифорнийского технологического института и биохимика Джека Стромингера из Гарвардского университета, которые занимались исследованиями главного комплекса гистосовместимости — области генома, которая отвечает за совместимость органов и тканей, что важно, например, при трансплантациях. Ученые внесли свой вклад в определение структуры и функции основных белков этой области, которая развилась у позвоночных в ходе эволюции 450 млн лет назад.

Еще один потенциальный кандидат — Юсуке Накамура из Японского фонда исследований рака. Он разработал и одним из первых применил метод полногеномного поиска ассоциаций (GWAS), который позволяет проанализировать большую выборку генетических данных и найти корреляцию конкретных вариантов гена с теми или иными признаками — в том числе, и склонностью к развитию опухолей

И в числе возможных победителей была названа генетик Худа Зогби, которая возглавляет Институт неврологических исследований им. Яна и Дана Дункана при Детской больнице Техаса. Она обнаружила мутацию на Х-хромосоме, которая является причиной синдрома Ретта (психоневрологическое наследственное заболевание, встречается почти исключительно у девочек), а также вместе с коллегами установила, что лишняя копия гена SHANK3, отвечающего за важный синаптический белок, может вызвать развитие маниакального поведения и синдрома гиперактивности и дефицита внимания, и предложила средство для лечения этих расстройств.

Напомним, что в 2019 году лауреатами в области физиологии и медицины стали совместно Уильям Дж. Кейлин-младший (William G. Kaelin Jr), сэр Питер Дж. Рэтклифф (Sir Peter J. Ratcliffe) и Грегг Л. Семенц (Gregg L. Semenza) за исследования того, как клетки приспосабливаются к кислороду.

Когда станут известны лауреаты премий в других областях

Завтра, 6 октября, станут известны лауреаты в области физики, 7 октября — в области химии, 8 числа — по литературе, 9-го станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. А 12-го будет назван лауреат премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия сегодня признается наиболее престижной научной наградой. Фонд Нобеля был основан в 1900 году на завещании Альфреда Нобеля, изобретателя динамита. Он создавался как частная независимая неправительственная организация с начальным капиталом 31,6 миллиона шведских крон. Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.

Первые премии составляли 150 тысяч крон (7,87 млн крон в ценах 2009 года). В 1980-х годах премии составляли около 880 тысяч крон (в пересчете на курс начала 2010-х годов — около 350 тысяч долларов США). В 1990-х годах размер премии существенно вырос.

В 2012 году размер Нобелевской премии уменьшился на 20 процентов — до 1,1 млн долларов. По мнению руководства фонда, данная мера поможет избежать сокращения капитала организации в долгосрочной перспективе.

В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля премия вручается в пяти номинациях: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также содействие установлению мира во всем мире. Кроме того, в рамках Нобелевской недели с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

Вручение премии традиционно проходит в Стокгольме 10 декабря в день смерти Нобеля.

 
 
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Завтра, 6 октября, станут известны лауреаты в области физики.
 
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