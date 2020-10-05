Уже больше 1000: очереди на границе продолжают увеличиваться

Очереди большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают увеличиваться.





Самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении. По информации ГПК на 12:00, здесь стоит более 690 фур:

«Каменный Лог» — более 270;

«Бенякони» — более 200;

«Привалка» — более 130;

«Котловка» — более 90.

Немалые очереди и на выезде в Латвию — более 230 большегрузов:

«Урбаны» — более 120;

«Григоровщина» — более 110.

На польском направлении ожидает своего времени более 110 фур: