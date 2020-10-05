|
Уже больше 1000: очереди на границе продолжают увеличиваться
Источник материала: Навiны
Очереди большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают увеличиваться.
Самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении. По информации ГПК на 12:00, здесь стоит более 690 фур:
Немалые очереди и на выезде в Латвию — более 230 большегрузов:
На польском направлении ожидает своего времени более 110 фур:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают увеличиваться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)