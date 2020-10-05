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Уже больше 1000: очереди на границе продолжают увеличиваться

05.10.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очереди большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают увеличиваться.

Уже больше 1000: очереди на границе продолжают увеличиваться

Самая длинная «колейка» образовалась на литовском направлении. По информации ГПК на 12:00, здесь стоит более 690 фур:

  • «Каменный Лог» — более 270;
  • «Бенякони» — более 200;
  • «Привалка» — более 130;
  • «Котловка» — более 90.

Немалые очереди и на выезде в Латвию — более 230 большегрузов:

  • «Урбаны» — более 120;
  • «Григоровщина» — более 110.

На польском направлении ожидает своего времени более 110 фур:

  • «Брузги» — более 100;
  • «Козловичи» — более 10.
 
 
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Очереди большегрузных автомобилей в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза продолжают увеличиваться.
 
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