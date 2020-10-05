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Марина Золотова: сейчас tut.by будет больше реагировать на внешние вызовы

05.10.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Крупнейшему белорусскому порталу tut.by сегодня исполнилось 20 лет. В комментарии БелаПАН главный редактор интернет-ресурса Марина Золотова отметила, что этот год для tut.by «совсем непростой».

Марина Золотова: сейчас tut.by будет больше реагировать на внешние вызовы

«В первую очередь, наверное, потому что мы впервые его отмечаем без [основателя портала] Юрия Зиссера, — сказала она. — Уход Юрия Анатольевича в этом году был для нас самой большой потерей. Но самое важное, что tut.by остался — это самое главное наследие, которое он оставил после себя».

«Мы будем дальше продолжать его дело, работать над теми ценностями, которые он в нашей компании внедрил — свободу, честность, право на ошибку. Будем стараться быть достойными его и дальше развивать его детище», — подчеркнула Золотова. Она добавила, что у команды tut.by «настроение, как всегда, бодрое и боевое».

Говоря о том, каким будет дальнейшее развитие интернет-ресурса, главред tut.by отметила, что сейчас портал будет «больше реагировать на внешние вызовы», поскольку ситуация «требует реакции на то, что происходит прямо сейчас».

«Если, условно, есть вопросы по доступу к ресурсу, как, допустим, у нас с августа бывало, то, соответственно, будем больше развивать альтернативные площадки, — пояснила она. — Конечно, будем дальше развивать видеонаправление, тем более, что два года у нас был взрывной рост: на нашем основном канале [в YouTube] в конце прошлого года уже был миллион подписчиков, на канале «TUT.BY. Политика» за несколько месяцев — 150 тысяч подписчиков».

«Будем думать над какими-то интерактивными проектами, которые бы вовлекали аудиторию. И, естественно, есть свои планы у отдела продаж по тому, какие новые услуги мы будем предоставлять клиентам. Не буду раскрывать детали, думаю, что об этом мы узнаем в самое ближайшее время», — сказала Золотова.

По информации портала, в августе этого года охват tut.by составлял 68,62% белорусской интернет-аудитории, его страницы в том месяце открыли почти 420 миллионов раз. Телеграм-канал tut.by насчитывает более 420 тыс. подписчиков, а его страница в «Инстаграме» tutbylive — более 760 тыс.

29 сентября Мининформ сообщил о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания tut.by на основании подписанного в тот же день приказа. В министерстве отметили, что с 7 августа по 15 сентября ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by ст. 4 и 49 закона о СМИ».

Мининформ подал в Экономический суд Минска иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, который был принят в производство 25 сентября. Разбирательство назначено на 8 октября. В соответствии с законодательством о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев с момента предъявления соответствующего судебного иска.

Генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина в беседе с БелаПАН заявила, что компания обжалует предупреждения, а также приказ о приостановлении выпуска сетевого издания. По ее словам, без статуса СМИ tut.by будет делать упор на работу с материалами от пользователей и материалами, которые позволяют использовать другие СМИ.

«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.

 
Теги: Минск
 
 
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Крупнейшему белорусскому порталу tut.by сегодня исполнилось 20 лет. В комментарии БелаПАН главный редактор интернет-ресурса Марина Золотова отметила, что этот год...
 
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