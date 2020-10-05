Защита Колесниковой подала в ГСУ СК ходатайство о прекращении уголовного преследования

Защитники члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, координатор штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой 5 октября подали в главное следственное управление Следственного комитета ходатайство о прекращении ее уголовного преследования.



Иллюстрация Владимира Цеслера

Как сообщила БелаПАН адвокат Колесниковой Людмила Казак, в действиях ее подзащитной отсутствует состав преступления, в котором она обвиняется.

«Все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе в интернете и, проанализировав их, можно убедиться в том, что ни одно из них не содержит призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — подчеркнула адвокат.

Казак обратила внимание на то, что в публичных выступлениях и заявлениях Колесниковой как раз акцентируется внимание на множественных и неопровержимых фактах грубейшего нарушения конституционных прав и свобод белорусских граждан как до, так и после президентских выборов, что «как раз и составляет угрозу национальной безопасности Республики Беларусь».

«Таким образом, действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Кроме того, обвинение носит общий, не конкретный характер, что является нарушением уголовно-процессуального законодательства, затрудняет право Марии на защиту», — сказала Казак.

В последний раз адвокаты навещали Колесникову 2 октября. Мария чувствует себя нормально, отметила Казак.

16 сентября СК сообщил о предъявлении Колесниковой обвинения по ч. 3 ст. 361 УК. Ей грозит лишение свободы от двух до пяти лет. 18 сентября обвинение по данному делу предъявили Знаку и Салею. Жалобы адвокатов на меру пресечения остались без удовлетворения. Пока Мария остается под стражей до 8 ноября.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.