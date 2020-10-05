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Свободный профсоюз металлистов готовит требования правительству

05.10.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Свободный профсоюз металлистов (СПМ), входящий в состав Белорусского конгресса независимых профсоюзов, на заседании совета 3 октября сформулировал ряд требований правительству страны.

Свободный профсоюз металлистов готовит требования правительству

Как сообщил БелаПАН председатель СПМ Александр Бухвостов, «там более 30 пунктов по социальным, экономическим и трудовым проблемам»: «Они основываются на платформе «Достойный труд для Беларуси», которую мы еще в прошлом году принимали в конгрессе демократических профсоюзов».

По словам Бухвостова, выдвинуть правительству требования экономического характера было решено в связи с обострением ситуации на предприятиях.

«Сейчас идут политические требования: рабочим предложили решить вопрос с политической забастовкой, выступить за отставку Лукашенко, — отметил профсоюзный лидер. — Но когда я встречался со многими рабочими, вопрос стоял и об экономических проблемах — заработной плате, краткосрочных контрактах и других».

В заседании совета СПМ, сообщил он, участвовали представители различных заводов страны, их попросили распространить информацию в своих коллективах. Бухвостов подчеркнул, что сейчас необходимо «вывести людей из Федерации профсоюзов как скомпрометировавшей себя организации, которая предала рабочих и не защищает их», а также «предложить рабочим вступать в независимые профсоюзы».

Программы независимых профсоюзов, по его словам, известны — они добиваются того, чтобы «цена рабочей силы равнялась ее реальной стоимости, а не минимальной зарплате».

«По нашим расчетам, минимальная зарплата рабочих сейчас должна быть около 4 тысяч рублей, потому что цены на рынке почти такие же, как и в развитых цивилизованных странах, — подчеркнул председатель СПМ. — Мы хотим поставить планку, за которую должны бороться рабочие. Это не значит, что правительство завтра решит все проблемы. Но оно должно четко посмотреть на свою перспективу: может оно управлять экономикой или нет, может ли достичь показателей, которых мы требуем? Если нет, значит члены правительства должны уходить в отставку вместе со своим президентом».

Бухвостов сообщил, что в течение ближайших дней перечень требований будет доработан и направлен в Совет министров, после чего его обнародуют.

Лидер СПМ также сообщил, что на заседании было принято решение о создании первичных организаций профсоюза на пяти машиностроительных предприятиях Беларуси. Где конкретно, Бухвостов пока не раскрывает, чтобы, по его словам, не навредить процессу создания этих организаций.

 
 
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Свободный профсоюз металлистов (СПМ), входящий в состав Белорусского конгресса независимых профсоюзов, на заседании совета 3 октября сформулировал ряд требований...
 
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