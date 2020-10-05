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Лукашенко поручил взяться за грузопоток из Литвы и Латвии

05.10.2020 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: autotraveler.ru

«Прежде всего я хотел бы буквально в двух словах услышать об итогах работы вашего ведомства, чтобы в разрезе через таможенные службы оценить ситуацию в нашей экономике. Вы понимаете, что таможня – это в большей степени, чем другие ведомства, зеркало нашей экономики. Какие у нас есть узкие места? Как мы развиваемся в этих сложных условиях мирового кризиса, связанного прежде всего с пандемией? И что, с вашей точки зрения, надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году?» – обозначил несколько вопросов Александр Лукашенко.

Лукашенко также поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной:

«Особенно что касается двух балтийских государств – Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть»

Что в итоге?

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга. «Как Таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого – наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?» – спросил он.

Государственный таможенный комитет обратил внимание бизнеса на наличие в Беларуси развитой сети транспортно-логистических центров и предложил активнее пользоваться их услугами.

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