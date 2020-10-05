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Гастроэнтеролог рассказывает о симптомах и лечении самого распространенного заболевания ЖКТ

05.10.2020 13:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хронический гастрит — это самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта. Им страдают около 80% взрослого населения. Врач-гастроэнтеролог Лилия Аношко ответила на основные вопросы об этом состоянии.

Чем может быть опасен гастрит?

Данный диагноз всегда подразумевает наличие воспаления слизистой оболочки желудка. В некоторых случаях воспаление приводит к гибели желез желудка и развитию на этом месте фиброзной ткани или кишечных желез. Этот процесс называется атрофией. Человек с такими изменениями входит в группу риска по раку желудка.

Есть ли симптомы у гастрита и с чем его можно перепутать?

В 90% случаев гастрит протекает бессимптомно. Гастрит не болит.

Боли, тяжесть и вздутие в области желудка сейчас называют диспепсией. Диспепсия может появляться при развитии язв и эрозий желудка, при наличии желчекаменной болезни, на фоне анорексии и тревожного расстройства.

Также часто гастрит путают с такой болезнью, как функциональная диспепсия. При этой болезни желудок здоров, но в нем повышена кислотность, чувствительность к обычной пище. Пациенты с функциональными заболеваниями при соблюдении диеты отмечают снижение симптомов.

Когда надо обращаться к врачу?

При любой боли в области живота надо обращаться к врачу. Он назначит ряд стандартных исследований для того, чтобы выяснить причину проблемы. К ним относят:

  • общий анализ крови,
  • биохимический анализ крови,
  • эзофагогастродуоденоскопию,
  • ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

Хронический гастрит выставляется после проведения эндоскопического исследования, взятия биоптатов слизистой оболочки желудка и описания их врачом-морфологом. На данный момент гастрит — диагноз морфологический. Находят воспаление в биоптате — есть гастрит, находят признаки атрофии и метаплазии — есть атрофический гастрит.

Как лечат гастрит?

Основой лечения гастрита является уничтожение хеликобактерной инфекции. Эта бактерия является причиной гастрита в 95% случаев.

Важно помнить, что обычный неатрофический гастрит излечим и не требует дальнейшего наблюдения и соблюдения диеты.

Люди с атрофическим гастритом также подлежат уничтожению желудочной инфекции. Они входят в группу диспансерного наблюдения с эндоскопическим контролем желудка один раз в три года. Для этой группы людей рекомендовано питание со средним потреблением соли (не более 5 г в сутки), достаточное употребление в пищу овощей и фруктов как источников пищевых волокон.

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Хронический гастрит - это самое распространенное заболевание желудочно-кишечного тракта. Им страдают около 80% взрослого населения.
 
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