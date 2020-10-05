Грозы и дожди: штормпредупреждение объявили в Беларуси на вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявили в Беларуси на вторник из-за сильных дождей и гроз, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

Текущая неделя началась в республике с теплой погоды, при этом из-за сильного ветра синоптики объявили штормовое предупреждение. На вторник также объявлен желтый уровень опасности, но в связи с другими опасными погодными явлениями.

"Внимание! 6 октября в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами по востоку – сильные дожди", - рассказали синоптики.

К слову, грозы для октября – явление довольно редкое. В среднем в этом месяце в Беларуси они случаются один раз в 3-10 лет.

В целом погодные условия на территории Беларуси 6 октября будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по востоку - сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ожидается южный порывистый ветер.

Минимальная температура воздуха ночью во вторник будет держаться в пределах от +9°С до +15°С, в середине дня воздух прогреется от +15°С до +20°С.