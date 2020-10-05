Что произошло на побережье Камчатки и как идет проверка — фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычево, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию Тихого океана на Камчатке, по последним данным находится в норме.

Камчатские спасатели, ежедневно занимающиеся мониторингом обстановки, обследованием береговой линии, морской акватории, оказанием помощи другим службам в заборе проб, где необходимо использовать морские суда и водолазов, заявляют, что факты о выбросах животных, которые в эти дни распространяются в социальных сетях, по состоянию на 5 октября не подтверждаются. Останков морских животных на загрязненном побережье Тихого океана на Камчатке в понедельник они не обнаружили.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву на анализы. Первые результаты исследований могут быть обнародованы в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. По данным специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут ученые Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета.