Военные Армении не приедут на учения ОДКБ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского оборонного ведомства.

"На эти учения мы не поедем", - заявили в министерстве обороны Армении.

Военнослужащие из закавказской республики приняли решение отказаться от участия в маневрах на белорусской территории после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны Беларуси корреспонденту Sputnik сказали, что "на сегодня уведомления об отказе от участия в учениях минобороны Армении не присылало".

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября на полигоне "Лосвидо" в Витебской области.

В ходе учения планируется обработать вопросы подготовки и проведения миротворческой операции. Первоначально планировалось, что в его проведении примут участие армейские подразделения из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября , на спорной территории идут активные бои. В Армении и НКР введено военное положение, объявлена мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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