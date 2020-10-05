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Военные Армении не приедут на учения ОДКБ в Беларуси
05.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт - Sputnik. Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", сообщает
"На эти учения мы не поедем", - заявили в министерстве обороны Армении.
© Photo : "Ваяр" / Дмитрий Лобашов
Военнослужащие из закавказской республики приняли решение отказаться от участия в маневрах на белорусской территории после обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе.
В свою очередь в пресс-службе Минобороны Беларуси корреспонденту Sputnik сказали, что "на сегодня уведомления об отказе от участия в учениях минобороны Армении не присылало".
Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября на полигоне "Лосвидо" в Витебской области.
В ходе учения планируется обработать вопросы подготовки и проведения миротворческой операции. Первоначально планировалось, что в его проведении примут участие армейские подразделения из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе
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Боевые действия в непризнанной Нагорно-Карабахской республике не позволяют союзникам принять участие в маневрах с миротворческими силами.
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