В связи с пандемией. Глава ГТК прокомментировал «бестоварный въезд» в Беларусь

Источник материала: Onliner

Во второй половине сентября читатели Onliner жаловались на усиление таможенного контроля на белорусских границах. Нам писали, что в страну нельзя провезти в буквальном смысле пачку кофе, ходили слухи о том, что по всей границе ввели «бестоварный въезд», который применяется для иностранцев в упрощенных пунктах пропуска. Сегодня глава ГТК Юрий Сенько прокомментировал ситуацию.

По словам Юрия Сенько, ГТК продолжает принимать на границе профилактические меры для исключения завоза инфекции, передает БЕЛТА.

— Таможенная служба выполняет все санитарные нормы, которые требуются в условиях пандемии. Это касается и того, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут каким-то образом повлиять на безопасность людей, — пояснил он, комментируя слухи о бестоварном въезде.

— В связи с этим действуют нормативно-правовые акты, которые дают возможность физическим лицам перемещать через границу лишь товары, предназначенные для личного пользования. Если они предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их обратно, сдает на хранение — в зависимости от его решения, — уточнил руководитель ГТК. — Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти один бутерброд, они заставят его выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок. Это обязательное условие.

Ограничения, по словам Юрия Сенько, касаются в первую очередь продуктов питания.

— То есть тех товаров, на которых могут перемещаться различные болезни, инфекции. Ведь на границе санобработка каждого товара не проводится, — отметил он.

Глава ГТК добавил, что в стране продолжают контролировать дальнобойщиков при помощи специальных пломб. Сенько отметил, что применение пломб делает водителей более дисциплинированными: число нарушений сократилось в разы. Также пломбы используют как альтернативу таможенному сопровождению, что сокращает расходы перевозчиков в 10 раз: с $300 до $30.

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