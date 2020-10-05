МВД о вчерашних протестах: в Минске вышло 10 тысяч человек, 317 задержаны

Источник материала: Onliner

МВД выдало свои цифры о вчерашних протестах в стране. Ведомство зафиксировало 10 протестных акций и отметило, что во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). Сообщается, что «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения». В Минске число участников протеста оценено в 10 тысяч человек.

Сообщается, что в отношении агрессивных людей, которые выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы.

В Витебске и Гродно применялся газ — «для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного» и «для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам».

Всего вчера, по подсчетам МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения административных дел в суде, в места содержания задержанных водворены 258 человек.