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МВД о вчерашних протестах: в Минске вышло 10 тысяч человек, 317 задержаны

05.10.2020 13:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МВД выдало свои цифры о вчерашних протестах в стране. Ведомство зафиксировало 10 протестных акций и отметило, что во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек). Сообщается, что «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения». В Минске число участников протеста оценено в 10 тысяч человек.

Сообщается, что в отношении агрессивных людей, которые выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы.

В Витебске и Гродно применялся газ — «для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного» и «для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам».

Всего вчера, по подсчетам МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения административных дел в суде, в места содержания задержанных водворены 258 человек.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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МВД выдало свои цифры о вчерашних протестах в стране. Ведомство зафиксировало 10 протестных акций и отметило, что во всех областных центрах, за исключением столицы,...
 
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