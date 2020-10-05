В зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются взаимные обстрелы городов. Есть жертвы среди мирного населения

Источник материала: Onliner

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Противоборствующие силы возложили ответственность за это друг на друга. В прошедшие выходные обстрелы городов на сопредельных территориях продолжились. Утром в понедельник власти Нагорного Карабаха заявили, что по его столице, Степанакерту, было нанесено около 20 артиллерийских ударов. Утверждается, что при этом используется и ракетная система залпового огня «Полонез» белорусского производства.

Утром в воскресенье, 4 октября, азербайджанские власти заявили, что обстрелам подвергся второй по величине город страны Гянджа, расположенный в глубине ее территории. Утверждается, что осуществлялась бомбардировка в том числе кварталов, расположенных вблизи центра города, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Представители руководства Нагорного Карабаха, в свою очередь, рассказали, что удары были нанесены по военным объектам, в частности, был «уничтожен» военный аэропорт в Гяндже. В Азербайджане это отрицают. Кроме Гянджи, рассказывается об обстреле ряда других азербайджанских крупных населенных пунктов, например городов Мингечаур, Барда, Тертер и Бейлаган. По данным азербайджанской стороны, в общей сложности погибли 24 мирных жителя, еще 121 получил ранения.

Министерство обороны: Распространенная #армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе #Гянджа является провокационной и ложной.

В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки. pic.twitter.com/XmOgGdDoSq — Simral Adgözelov (@AdgozelovSimral) October 4, 2020

В Нагорном Карабахе утверждают, что уже азербайджанские вооруженные силы наносят удары по городам на его территории. С утра в понедельник бомбардировке подвергся Степанакерт. Среди целей также отмечен город Шуши. Количество жертв среди мирного населения пока не называется. В воскресенье президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил , что Азербайджан обстреливает Степанакерт реактивными системами залпового огня «Полонез» и «Смерч». Напомним, что поставки РСЗО «Полонез» для азербайджанской армии начали осуществляться Беларусью с 2018 года.

Степанакерт подвергся массированному обстрелу РСЗО Смерч. pic.twitter.com/0y6P61XC6w — СНК (@cnkrusv) October 4, 2020

На фото Степанакерт.

Еще неделю назад красивый и чистый город. pic.twitter.com/5D9QpV6qj7 — СНК (@cnkrusv) October 4, 2020

Утром столица Арцаха (НК) Степанакерт вновь подверглась артобстрелам Фото: Давид Каграманян #RecognizeArtsakh pic.twitter.com/tZ2jqYQdvX — Tsovinar Nikoghosyan ⁷ (@Army613Bangtan) October 3, 2020