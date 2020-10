В зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются взаимные обстрелы городов. Есть жертвы среди мирного населения

Город #Гянджа подвергся обстрелу с территории #Армении #Срочно

Противник подверг обстрелу город Гянджу с территории #Армении . #Ganja city came under fire from the territory of #Armenia . #Urgent

The enemy subjected to fire #Ganja city from the territory of #Armenia . pic.twitter.com/Ok9sgNzKwL

— huseinov (@huseinov16) October 4, 2020