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В зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются взаимные обстрелы городов. Есть жертвы среди мирного населения
Источник материала: Onliner
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Противоборствующие силы возложили ответственность за это друг на друга. В прошедшие выходные обстрелы городов на сопредельных территориях продолжились. Утром в понедельник власти Нагорного Карабаха заявили, что по его столице, Степанакерту, было нанесено около 20 артиллерийских ударов. Утверждается, что при этом используется и ракетная система залпового огня «Полонез» белорусского производства.
Утром в воскресенье, 4 октября, азербайджанские власти заявили, что обстрелам подвергся второй по величине город страны Гянджа, расположенный в глубине ее территории. Утверждается, что осуществлялась бомбардировка в том числе кварталов, расположенных вблизи центра города, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Представители руководства Нагорного Карабаха, в свою очередь, рассказали, что удары были нанесены по военным объектам, в частности, был «уничтожен» военный аэропорт в Гяндже. В Азербайджане это отрицают. Кроме Гянджи, рассказывается об обстреле ряда других азербайджанских крупных населенных пунктов, например городов Мингечаур, Барда, Тертер и Бейлаган. По данным азербайджанской стороны, в общей сложности погибли 24 мирных жителя, еще 121 получил ранения.
В Нагорном Карабахе утверждают, что уже азербайджанские вооруженные силы наносят удары по городам на его территории. С утра в понедельник бомбардировке подвергся Степанакерт. Среди целей также отмечен город Шуши. Количество жертв среди мирного населения пока не называется. В воскресенье президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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В зоне нагорнокарабахского конфликта продолжаются взаимные обстрелы городов. Есть жертвы среди мирного населения
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Противоборствующие силы возложили ответственность за это друг на друга. В прошедшие...
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