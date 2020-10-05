ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: если переориентируем транзит грузов, Литва недополучит где-то четверть

05.10.2020 13:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с председателем ГТК Юрием Сенько, спрашивал о ситуации на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. «Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии, — сказал он. — Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть». Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга. И поинтересовался, как эту переориентацию видит Таможенный комитет.

«У нас созданы мощные логистические центры, — напомнил Лукашенко. — Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси».

Сенько сообщил, что за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польшей и Украиной пересек 71 млн т товаров (на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года). Объяснил: повлияла в том числе Россия, на 30% снизившая объем нефтепродуктов, которые реализовывались для Западной Европы; наше уменьшение экспорта и импорта составило при этом 10%.

После встречи начальник таможни обратил внимание бизнеса на наличие в Беларуси развитой сети транспортно-логистических центров. И предложил активнее пользоваться их услугами.

«Беларусь готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны. В том числе и те работы, которые традиционно оказывались для нашего бизнеса за границей — в Литве, Польше. У нас построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой — все это возможно, эти процессы законодательно урегулированы», — цитирует БЕЛТА руководителя ГТК.

По его словам, цены приемлемые, многие услуги дешевле, чем в ЕС. «Можно пользоваться созданными преимуществами», — убежден Юрий Сенько.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с председателем ГТК Юрием Сенько, спрашивал о ситуации на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. «Особенно что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина на Ford насмерть сбила несовершеннолетнего велосипедиста в Волковыске. Приговор суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика