Лукашенко: если переориентируем транзит грузов, Литва недополучит где-то четверть

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко, встречаясь сегодня с председателем ГТК Юрием Сенько, спрашивал о ситуации на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. «Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии, — сказал он. — Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть». Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия сейчас обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга. И поинтересовался, как эту переориентацию видит Таможенный комитет.

«У нас созданы мощные логистические центры, — напомнил Лукашенко. — Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси».

Сенько сообщил, что за январь — август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польшей и Украиной пересек 71 млн т товаров (на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года). Объяснил: повлияла в том числе Россия, на 30% снизившая объем нефтепродуктов, которые реализовывались для Западной Европы; наше уменьшение экспорта и импорта составило при этом 10%.

После встречи начальник таможни обратил внимание бизнеса на наличие в Беларуси развитой сети транспортно-логистических центров. И предложил активнее пользоваться их услугами.

«Беларусь готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны. В том числе и те работы, которые традиционно оказывались для нашего бизнеса за границей — в Литве, Польше. У нас построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой — все это возможно, эти процессы законодательно урегулированы», — цитирует БЕЛТА руководителя ГТК.

По его словам, цены приемлемые, многие услуги дешевле, чем в ЕС. «Можно пользоваться созданными преимуществами», — убежден Юрий Сенько.