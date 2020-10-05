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Работники МЗКТ выступили с обращением: Хватит преследовать и задерживать тех, хочет честных выборов

05.10.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рабочие МЗКТ записали видеообращение к силовикам и властям. В нем они говорят, что белорусы хотят себя чувствовать в стране надежно, безопасно, защищенно.

Работники настаивают, чтобы профсоюзы действительно отстаивали их интересы, права и голоса. Также они требуют, чтобы понесли наказание те, кто издевался над мирными гражданами и отдавал преступные приказы. 

По словам работников, им бы хотелось, чтобы прогулка по городу с друзьями-единомышленниками не считалась нарушением законодательства и чтобы Конституция была выше других выгодных для власти законов.

«Мы хотим, чтобы наши граждане не подвергались преследованию, давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной», - отметили они.

«Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать, задерживать людей, которые хотят честных выборов», — требуют работники МЗКТ.

Напомним, вскоре после выборов, 17 августа, на Минский завод колесных тягачей приехал Александр Лукашенко. Тогда рабочие кричали ему: «Уходи!».

 
 
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Рабочие МЗКТ записали видеообращение к силовикам и властям. В нем они говорят, что белорусы хотят себя чувствовать в стране надежно, безопасно, защищенно.
 
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