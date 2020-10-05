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Уволен чиновник, который 9 августа заставлял учителей переписать голоса так, чтобы победил Лукашенко

05.10.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лишился должности главный герой нашумевшего видео (на ютубе у него почти полмиллиона просмотров), который 9 августа заставлял учителей переписать протокол голосования в пользу Лукашенко. Об этом пишет TUT.by.

Речь идет о Сергее Сташевском: с 1 октября главой администрации Октябрьского района Витебска он больше не является. Где и кем он собирается работать, пока неизвестно.

  • В соцсетях широко обсуждалась сделанная 9 августа на одном из участков для голосования в Витебске запись беседы Сташевского с членами избирательной комиссии. Судя по разговору, на этом участке голоса посчитали честно, в результате чего лидером стала Светлана Тихановская. Однако Сташевский «жестко» требовал от учителей «кардинально» менять цифры в протоколе, чтобы победа досталась Лукашенко. 
  • Позже губернатор Николай Шерстнев заявил, что в отношении Сергея Сташевского проводится проверка, но не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры. Закончилась ли эта проверка и чем — вопрос открытый.

Обложка: EPA.

 
Теги: Витебск
 
 
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Лишился должности главный герой нашумевшего видео (на ютубе у него почти полмиллиона просмотров), который 9 августа заставлял учителей переписать протокол...
 
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