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Уволен чиновник, который 9 августа заставлял учителей переписать голоса так, чтобы победил Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Лишился должности главный герой нашумевшего видео (на ютубе у него почти полмиллиона просмотров), который 9 августа заставлял учителей переписать протокол голосования в пользу Лукашенко. Об этом
Речь идет о Сергее Сташевском: с 1 октября главой администрации Октябрьского района Витебска он больше не является. Где и кем он собирается работать, пока неизвестно.
Обложка: EPA.
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Уволен чиновник, который 9 августа заставлял учителей переписать голоса так, чтобы победил Лукашенко
Лишился должности главный герой нашумевшего видео (на ютубе у него почти полмиллиона просмотров), который 9 августа заставлял учителей переписать протокол...
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