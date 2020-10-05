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В МВД назвали свою версию о количестве протестующих 4 октября

05.10.2020 13:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации министерства внутренних дел, в Минске количество протестующих составило около 10 тысяч человек, а всего по стране прошло 10 акций.

В ведомстве подтвердили применение водометов, правда, не упомянули об одном из них, вышедшем из строя, который уехал из центра Минска с фонтаном на крыше, бьющим вверх.  

По данным МВД, в областных центрах акции были малочисленны – от 20 до 100 человек.

“Поддавшись призывам некоторых телеграмм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му пер. Окрестина. Примерно в 17:30 протестующие объединились и продолжили движение по пр. Дзержинского в направлении МКАД. К 18:30 несанкционированная акция завершилась. Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек», - сообщает пресс-служба ведомства.

Упоминаются «агрессивно настроенные граждане», выходившие на проезжую часть, блокировка движения транспорта и применение водометов.  

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, 4 октября в Беларуси прошла очередная акция протеста – на этот раз в поддержку заключенных. В Минске были закрыты 8 станций метро, интернет был недоступен, использовали водомет, который позже был испорчен. 

На акции в воскресенье не было иностранных корреспондентов СМИ, так как в пятницу МИД неожиданно лишил их аккредитации. Правозащитный центр "Весна" сообщал о 245 задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации министерства внутренних дел, в Минске количество протестующих составило около 10 тысяч человек, а всего по стране прошло 10 акций.
 
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