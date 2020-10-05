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Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении уголовного преследования

05.10.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня, 5 октября, защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту отсутствия состава преступления.

«Защитники подчеркивают, что все выступления и заявления Марии находятся в свободном доступе и не содержат призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», - говорится в сообщении штаба Виктора Бабарико.

«Более того, в публичных выступлениях Мария неоднократно настаивала на прекращении любых нарушений конституционных прав и свобод граждан Беларуси. Действия Марии направлены не на причинение, а на предотвращение вреда национальной безопасности Беларуси. Обвинение носит общий, неконкретный характер, нарушает уголовно-процессуальное законодательстве и затрудняет право Марии на защиту», - подчеркивается в сообщении.

 
 
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Сегодня, 5 октября, защитники Марии Колесниковой подали в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования по факту...
 
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