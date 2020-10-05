Валерий Цепкало: Скоро мы узнаем, сколько денег у семьи Лукашенко в Эмиратах и Катаре

Настоящего времени рассказала о том, что означает продолжение протестов для режима Лукашенко Валерий Цепкало в эфтирерассказала о том, что означает продолжение протестов для режима Лукашенко





– Действительно, это потрясающе, что люди продолжают выходить на улицы, продолжают протестовать, продолжают требовать возвращения им своих законных прав. А самое главное право – это право выбора, право выбирать себе тот экономический и политический курс, который хотят белорусы, а не тот, который им навязывают.





Мне кажется, что это как раз говорит о том, что уход Лукашенко – фактически неизбежный факт. Люди не смиряются, они не устают, они продолжают выражать свое мнение мирным способом, продолжают еженедельно выходить на улицы, и это потрясающе, потому что такой активности, которую сейчас мы имеем, пожалуй, никогда не было в нашей истории.





Если мы сравним борьбу с нацистской оккупацией в годы Второй мировой войны, то там была борьба за биологическое существование, там мы боролись против внешнего врага. А здесь идет борьба за смысл существования, который, мне кажется, как раз и определяет гражданина и определяет его позицию. Это гораздо более сложная вещь, сложное явление, но которое мы сейчас наблюдаем в нашей стране.





– У нас был сейчас журналист из Гродно, Почобут, он говорит, что левый популизм Лукашенко рухнет из-за того, что деньги кончатся. Не может ли так получиться, что вместо этого левого популизма Лукашенко придет правый олигархат, как это бывает в соседних странах, а вовсе даже не Беларусь будущего, как, может быть, хотят люди на улицах.





Что сделать для того, чтобы это превратилось в комфортную страну для бизнеса, а не для людей, которые просто подберут власть вместо тех, кто сейчас ей владеет?





– Безусловно, такая опасность, наверное, существует, хотя я не стал бы ее преувеличивать. Дело в том, что за период, когда действительно складывался олигархат в России и в Украине, нами накоплено уже достаточно много опыта, имеется в виду исторического опыта, как действительно надо проводить реформы: и реформы в промышленности, и реформы в сельском хозяйстве, и реформы в здравоохранении.





То есть как избежать этой модели, при которой какие-то наиболее ценные активы скупались бы за бесценок людьми, что, собственно говоря, происходило в соседних с нами странах.





Я думаю, что такого не произойдет. Я абсолютно убежден [в этом], потому как опыт огромного количества стран – той же Польши, той же Чехии, того же Китая, где постепенно реформы проходили, реформы проходили с учетом интересов отдельных людей, – олигархат как раз там не состоялся, там состоялась народная приватизация.





Обретение людьми субъектности именно на низовом уровне. То есть каждый становился богатым, и это очень важно.









– А не забыли ли люди, которые протестуют 57-й день, за чередой событий, которая произошла после выборов, что начиналось все с того, что люди просто хотят по-человечески жить с соблюдением прав. То есть жить побогаче, чтобы соблюдались их права.





Сейчас же ситуация почти революционная. Революционная ситуация требует быстрых решений, а быстрые решения как раз способны привести не к постепенным реформам, как вы говорите, а к каким-то резким действиям, которые могут вытащить на свет в том числе и тот самый олигархат.





– Нет, я не думаю, [что так произойдет], потому что на самом деле олигархат складывался в ситуации отсутствия прозрачности. Не было тогда социальных сетей, не было независимых разных каналов, интернет-каналов, не было независимых средств массовых информации, электронных порталов и прочего.





Сейчас самое главное, что мы хотим, – это то, чтобы у нас установилась демократическая форма правления, которая предусматривает как раз полную прозрачность со стороны действия тех лиц, которые будут отвечать за реформы.





Мне кажется, что общественность сейчас, после того, что у нас происходит, во-первых, она не позволит ни при каких обстоятельствах появиться новому Лукашенко. И это здорово. Точно так же, как мы видим это на примере Украины и на примере любой другой восточно-европейской страны, когда не может ни один человек претендовать на то, что он узурпирует власть.





И второе – любые действия, в том числе экономические, они должны происходить максимально прозрачно для общественности, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что кто-то пытается использовать эту ситуацию, когда придет к власти, в личных целях.





– Про прозрачность. Беларусь – уникальная страна в этом смысле. Даже все соседи, которые медлили, и то уже сейчас далеко впереди. Беларусь – уникально закрытая с точки зрения реестров владения собственностью страна.





Узнать, что принадлежит Виктору Шейману, а что – Александру Лукашенко, что – Валерию Цепкало, а что – кому угодно, так просто невозможно. Это трудно решить? Сколько нужно времени для того, чтобы открыть реестры, чтобы я мог зайти и посмотреть, чья фирма на кого записана, у кого что есть?





– Безусловно, после того как уйдет Лукашенко, это надо будет делать так, как это происходит в той же Эстонии, в Латвии – в странах, где это действительно все является полностью прозрачным.





Что касается санкций, мне кажется, что они обязательно сработают, они еще добавят определенный интерес к этой власти, они покажут ее суть. И здесь на самом деле, может быть, в ближайшее время мы и не узнаем, что там Лукашенко принадлежит в Беларуси – 19 дворцов у него или 29, разные существуют сведения на этот счет.





Но то, что нам удалось убедить американцев и Конгресс США принял резолюцию по санкциям в отношении белорусов, мне кажется, это даже гораздо более важно, чем европейские санкции, которые были приняты, потому что мы знаем, что Соединенные Штаты Америки во многом контролируют финансовую систему.



