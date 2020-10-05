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МВД: в воскресенье акциях протеста были задержаны 317 граждан

05.10.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По официальным данным МВД во время воскресных акций протеста было задержано 317 человек.

МВД: в воскресенье акциях протеста были задержаны 317 граждан

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чеимоданова, все они попали в милицию за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях».

По ее словам, до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 258 человек.

Чемоданова сообщает, что 4 октября «в стране зафиксировано 10 протестных акций». «Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 20 до 100 человек)», — отмечает она.

По словам пресс-секретаря министерства, «приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

«В Минске протестующие проследовали двумя колоннами по пр. Машерова в сторону ул. Кальварийской и по пр. Победителей в сторону ул. Немига, — сообщила Чемоданова. — Поддавшись призывам некоторых телеграм-каналов, часть граждан подошла к зданию ЦИП ГУВД Мингорисполкома, расположенному по 1-му переулку Окрестина. Примерно в 17.30 протестующие объединились и продолжили движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. К 18.30 несанкционированная акция завершилась. Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек».

МВД: в воскресенье акциях протеста были задержаны 317 граждан

Чемоданова отметила, что в Минске «в отношении агрессивно настроенных граждан, которые в нарушение ПДД выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта, применялись водометы».

«В Витебске для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного, а в Гродно для задержания пьяного протестующего, который оказал неповиновение милиционерам, применялся газ», — уточнила пресс-секретарь.

4 октября в Минске и других городах Беларуси прошла очередная воскресная акция сторонников перемен. Марш освобождения политзаключенных, по оценке журналистов и наблюдателей, стал не менее многочисленным, чем предыдущие акции, собрав около 100 тысяч участников только в Минске.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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По официальным данным МВД во время воскресных акций протеста было задержано 317 человек.
 
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