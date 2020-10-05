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Моравецки: ЕС может выделить Беларуси несколько миллиардов евро в случае начала демократических реформ

05.10.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз может направить Беларуси несколько миллиардов евро в случае начала демократических преобразований в стране, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в эфире польского телеканала TVP Info.

Моравецки: ЕС может выделить Беларуси несколько миллиардов евро в случае начала демократических реформ
Фото Depositphotos

Как сообщалось, Польша в сентябре инициировала так называемый план Маршалла для Беларуси, предусматривающий пакет мер, направленных на финансовую и экономическую поддержку Беларуси. На прошлой неделе Совет Евросоюза в целом одобрил документ.

«План, о котором идет речь, — для демократической Беларуси. Мы подчеркиваем, что предпосылкой его реализации должно быть начало процесса демократизации в Беларуси», — сказал Моравецки.

По его словам, реализация этого не потребует больших затрат со стороны Европейского союза.

«Мы говорим не об очень больших суммах, но и о не маленьких. Это вопрос миллиардов евро в перспективе нескольких лет, которые могут помочь в развитии инфраструктуры, а также могут быть направлены на поддержание стабильности, например, энергетической системы. Сегодня Беларусь очень сильно зависит от России, необходимы новые инвестиции для создания энергетического суверенитета», — отметил Моравецки.

Он добавил, что разработанный план направлен на создание перспектив экономического развития в Беларуси, реализацию позитивных экономических преобразований в стране.

«Это позволит, с одной стороны, сохранить все самое лучшее для Беларуси с точки зрения связей с Россией и в то же время включить Беларусь в экономическое русло Европейского союза», — пояснил Моравецки.

Комментируя содержание плана, заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач на сентябрьской пресс-конференции отметил, что документ в том числе предполагает привлечение в Беларусь средств международных финансовых организаций.

«Этот план предполагает стабилизационный пакет мер и позволит Беларуси привлечь финансовые ресурсы из Евросоюза, МВФ, Всемирного банка для экономической поддержки страны», — сказал замминистра.

В рамках реализации этого плана, отметил он, Беларусь сможет также привлечь ресурсы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, развития малого и среднего бизнеса.

«Мы хотели бы, чтобы каждый белорус почувствовал поддержку со стороны Евросоюза», — заявил Пшидач.

Отвечая на вопросы БелаПАН, замминистра иностранных дел Польши сказал, что для оказания Евросоюзом экономической поддержки в Беларуси должны пройти свободные и честные выборы.

«Для реализации экономического плана и предоставления поддержки Беларуси должны быть выполнены условия. Первый шаг — это свободные и честные выборы с участием наблюдателей ОБСЕ. Без этого невозможны разговоры об экономической поддержке», — подчеркнул Пшидач.

 
 
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Евросоюз может направить Беларуси несколько миллиардов евро в случае начала демократических преобразований в стране, заявил премьер-министр Польши Матеуш...
 
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