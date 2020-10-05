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Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

05.10.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нобелевский комитет назвал первых лауреатов 2020 года.

Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Как сообщается, Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена вирусологам Харви Альтеру, Чарльзу Райсу и Майклу Хогтону.

Награда будет вручена за открытие вируса гепатита С.

Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:

6 октября — по физике;

7 октября — по химии;

8 октября — по литературе;

9 октября — премии мира;

12 октября — по экономике.

Размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

 
 
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Нобелевский комитет назвал первых лауреатов 2020 года.
 
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