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Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине
Источник материала: Навiны
Нобелевский комитет назвал первых лауреатов 2020 года.
Как сообщается, Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена вирусологам Харви Альтеру, Чарльзу Райсу и Майклу Хогтону.
Награда будет вручена за открытие вируса гепатита С.
Также Нобелевский комитет назовет лауреатов:
6 октября — по физике;
7 октября — по химии;
8 октября — по литературе;
9 октября — премии мира;
12 октября — по экономике.
Размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
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Нобелевский комитет назвал первых лауреатов 2020 года.
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