Сколько стоит перевести бизнес в Литву: пошаговое руководство

Источник материала: Myfin

Фото: rosting.by

Почему Литва



Кроме территориальной и культурной близости, Литва обладает следующими преимуществами для белорусского бизнеса:

благоприятный экономический климат: страна занимает 11 место в рейтинге Всемирного Банка Doing Business;

по инфраструктуре для ИКТ Литва на втором месте в Центральной и Восточной Европе;

в стране удобная налоговая система, которая помогает бизнесу расти;

быстрая регистрация бизнеса в течение 5 рабочих дней;

государство предоставляет финансовые стимулы для открытия и развития бизнеса: налоговые льготы, компенсации затрат на некоторые расходы в течение первых лет работы и др.

Что нужно для открытия компании

Регистрация юридического лица в Литве с наличием электронной подписи занимает около 5 рабочих дней. Для получения электронной подписи нужен литовский личный код, который есть только у граждан и лиц, имеющих разрешение на проживание (ВНЖ) в Литве. Для нерезидентов, как правило, компания регистрируется местным юристом по доверенности. Доверенность оформляется у нотариуса и пересылается почтой. На открытие компании уйдет до 5 рабочих дней.

Фото: Myfin.by

Этапы регистрации бизнеса в Литве.

Подготовка учредительных документов Получение согласия на регистрацию бизнеса по юридическому адресу (у собственника помещений). Внесение уставного фонда — 2 500 евро — на накопительный счет. Заверение устава компании у нотариуса. Регистрация всех учредительных документов в Регистре юридических лиц Литвы .

Стоит отметить, что получать разрешение на открытие бизнеса в Литве в соответствии с белорусским законодательством не требуется. Однако на валютную операцию, связанную с оплатой доли в уставном фонде, необходимо получить разрешение Нацбанка.

Форма собственности

Самая распространенная форма ведения бизнеса в Литве — UAB, аналог белорусского ООО. Открыть UAB может и один акционер со 100-процентной долей владения. Минимальный уставной фонд составляет 2500 евро и полностью формируется (оплачивается) на момент регистрации общества. Вся процедура регистрации совершается дистанционно на основании доверенности и занимает пять рабочих дней. Для открытия счета в банке потребуется личный визит руководителя. Также возможно открыть счет дистанционно в одной из платежных систем.

Налоговая система

Компании Литвы (UAB, Individuali įmonė) платят следующие налоги:

налог на прибыль 15% ;

; НДС 21%. В случае экспорта услуг как в страны ЕС, так и в страны, не входящие в ЕС, НДС не применяется.

Стоит отметить, что если валовый доход не превышает 300 000 евро, налог на прибыль составляет 5%. Также компания освобождается от уплаты налога на прибыль за первый год своей деятельности при условии сохранения состава акционеров в течении трех первых лет.

Фото: Myfin.by

Также налоги уплачиваются с зарплаты каждого сотрудника. Предположим, в контракте прописана заработная плата в размере 2800 евро. Из нее будет удержано:

20% подоходный налог;

6,98% медицинское страхование;

12,52% пенсионное и соц. страхование;

1,77% выплаты работодателя по социальному страхованию;

Итого будет удержано около 40%. Получается «чистыми» на руки работник получит 1680 евро.

Виза для бизнеса

Путь иностранного специалиста в Литву начинается с получения рабочей национальной визы D. Срок ее выдачи — до 10 дней. Виза позволяет работать и проживать в Литве в течении одного года. Вместе с заявителем на визу в страну на полгода может въехать и его семья. Данный тип визы можно получить на основании списка востребованных профессий работников высокой квалификации или с разрешения биржи труда.

Пакет требуемых документов для получения визы D:

диплом о высшем образовании заверенный апостилем с переводом на литовский язык или подтверждение пятилетнего опыта по специальности, по которой планируется работать;

действительный паспорт, фотография. Оплата консульского сбора в момент оформления визы в Посольстве Литвы;

подписанный трудовой контракт на срок не менее одного года;

Как получить BlueCard

BlueСard EU — удостоверение личности, подтверждающее наличие временного вида на жительство и права на трудоустройство на территории большинства стран Европейского союза у граждан третьих стран.

BlueCard выдается на срок до 3 лет, с возможностью продления еще на 3 года. 5 лет владения BlueCard дает право на получение постоянного вида на жительство. Обладатели BlueCard могут ввезти свою семью.

Фото: Myfin.by

Пакет требуемых документов для получения BlueCard состоит из:

диплома о высшем образовании или подтверждение пятилетнего опыта по специальности, по которой планируется работать;

трудового договора с работодателем на 3 года, предусматривающий зарплату брутто от 1,5 средней зарплаты Литвы (2100 евро);

действующего заграничного паспорта, фотографии; подтверждения места проживания в Литве.

Документы на BlueCard можно подавать и не находясь в Литве. В таком случае иммиграционный специалист, рассмотрев документы, извещает заявителя о том, что BlueCard может быть выдан. Заявитель должен приехать, чтобы подать биометрические данные для получения карточки BlueCard, и карточка будет выдана в течение нескольких дней.

В случае, если специальность заявителя попадает в список востребованных профессий работников высокой квалификации, срок рассмотрения заявления на BlueCard составляет 1 месяц с уплатой гос. пошлины в 120 евро. В срочном порядке — 15 дней и 240 евро.

Также на данный момент государство заявляет, что члены семьи могут подавать на BlueCard вместе с заявителем. Но на самом деле пока такой технической возможности нет, но госорганы интенсивно работают, чтобы технические моменты были решены, возможно, это будет сделано в ближайшие дни/недели.

Заявитель официально может приступать к работе с момента получения BlueCard. Не требуется никаких дополнительных разрешений для членов семьи в случае их трудоустройства.

Возможны гранты для развития бизнеса в Литве

Кроме прочих условий, Литва дает возможность компаниям получить гранты на развитие своего бизнеса. Среди них:

1. Компенсация расходов на зарплату в сумме 14-20% в первые 2 года. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

доход не менее 10 млн. евро (по всему миру);

более 3 лет деятельности;

отсутствие финансовых трудностей;

создание не менее 20 рабочих мест в Литве в течении 3-х лет.

2. Грант до 3 млн. евро. Запуск программы планируется осенью этого года. Условия:

годовой доход – не менее суммы гранта;

достаточно средств для реализации проекта.

проект в сфере инноваций.

компания ранее не реализовывала подобные проекты в Литве.

Ограничение: возможно возмещение не более 50% расходов проекта (т.е., если проект 6 млн. – можно получить грант 3 млн.)

Что в итоге?

Белорусский бизнес может рассчитывать на довольно быстрое открытие юрлица в Литве, получение бизнес-визы, BlueСard EU, а также ряда грантов на развитие бизнеса.