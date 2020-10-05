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Сколько стоит перевести бизнес в Литву: пошаговое руководство
Источник материала: Myfin
Почему Литва
Кроме территориальной и культурной близости, Литва обладает следующими преимуществами для белорусского бизнеса:
Что нужно для открытия компании
Регистрация юридического лица в Литве с наличием электронной подписи занимает около 5 рабочих дней. Для получения электронной подписи нужен литовский личный код, который есть только у граждан и лиц, имеющих разрешение на проживание (ВНЖ) в Литве. Для нерезидентов, как правило, компания регистрируется местным юристом по доверенности. Доверенность оформляется у нотариуса и пересылается почтой. На открытие компании уйдет до 5 рабочих дней.
Этапы регистрации бизнеса в Литве.
Стоит отметить, что получать разрешение на открытие бизнеса в Литве в соответствии с белорусским законодательством не требуется. Однако на валютную операцию, связанную с оплатой доли в уставном фонде, необходимо получить разрешение Нацбанка.
Форма собственности
Самая распространенная форма ведения бизнеса в Литве — UAB, аналог белорусского ООО. Открыть UAB может и один акционер со 100-процентной долей владения. Минимальный уставной фонд составляет 2500 евро и полностью формируется (оплачивается) на момент регистрации общества. Вся процедура регистрации совершается дистанционно на основании доверенности и занимает пять рабочих дней. Для открытия счета в банке потребуется личный визит руководителя. Также возможно открыть счет дистанционно в одной из платежных систем.
Налоговая система
Компании Литвы (UAB, Individuali įmonė) платят следующие налоги:
Стоит отметить, что если валовый доход не превышает 300 000 евро, налог на прибыль составляет 5%. Также компания освобождается от уплаты налога на прибыль за первый год своей деятельности при условии сохранения состава акционеров в течении трех первых лет.
Также налоги уплачиваются с зарплаты каждого сотрудника. Предположим, в контракте прописана заработная плата в размере 2800 евро. Из нее будет удержано:
Итого будет удержано около 40%. Получается «чистыми» на руки работник получит 1680 евро.
Виза для бизнеса
Путь иностранного специалиста в Литву начинается с получения рабочей национальной визы D. Срок ее выдачи — до 10 дней. Виза позволяет работать и проживать в Литве в течении одного года. Вместе с заявителем на визу в страну на полгода может въехать и его семья. Данный тип визы можно получить на основании списка востребованных профессий работников высокой квалификации или с разрешения биржи труда.
Пакет требуемых документов для получения визы D:
Как получить BlueCard
BlueСard EU — удостоверение личности, подтверждающее наличие временного вида на жительство и права на трудоустройство на территории большинства стран Европейского союза у граждан третьих стран.
BlueCard выдается на срок до 3 лет, с возможностью продления еще на 3 года. 5 лет владения BlueCard дает право на получение постоянного вида на жительство. Обладатели BlueCard могут ввезти свою семью.
Пакет требуемых документов для получения BlueCard состоит из:
Документы на BlueCard можно подавать и не находясь в Литве. В таком случае иммиграционный специалист, рассмотрев документы, извещает заявителя о том, что BlueCard может быть выдан. Заявитель должен приехать, чтобы подать биометрические данные для получения карточки BlueCard, и карточка будет выдана в течение нескольких дней.
В случае, если специальность заявителя попадает в список востребованных профессий работников высокой квалификации, срок рассмотрения заявления на BlueCard составляет 1 месяц с уплатой гос. пошлины в 120 евро. В срочном порядке — 15 дней и 240 евро.
Также на данный момент государство заявляет, что члены семьи могут подавать на BlueCard вместе с заявителем. Но на самом деле пока такой технической возможности нет, но госорганы интенсивно работают, чтобы технические моменты были решены, возможно, это будет сделано в ближайшие дни/недели.
Заявитель официально может приступать к работе с момента получения BlueCard. Не требуется никаких дополнительных разрешений для членов семьи в случае их трудоустройства.
Возможны гранты для развития бизнеса в Литве
Кроме прочих условий, Литва дает возможность компаниям получить гранты на развитие своего бизнеса. Среди них:
1. Компенсация расходов на зарплату в сумме 14-20% в первые 2 года. Для этого необходимо выполнить несколько условий:
2. Грант до 3 млн. евро. Запуск программы планируется осенью этого года. Условия:
Ограничение: возможно возмещение не более 50% расходов проекта (т.е., если проект 6 млн. – можно получить грант 3 млн.)
Что в итоге?
Белорусский бизнес может рассчитывать на довольно быстрое открытие юрлица в Литве, получение бизнес-визы, BlueСard EU, а также ряда грантов на развитие бизнеса.
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